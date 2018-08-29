Переход на «цифру» завершится в январе.

В России завершаются мероприятия по переходу на цифровое эфирное телевещание (ЦЭТВ). Работа проводится в рамках Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Полностью переход должен быть завершен в начале будущего года. Для этого на территории страны построено или модернизировано более пяти тысяч объектов.

О том, как движется эта работа в нашем регионе, на оперативном совещании в правительстве области, которое провела губернатор Марина Ковтун, доложил председатель комитета по развитию информационных технологий Тимур Лапин.

— На территории Мурманской области построено и запущено 46 объектов. В настоящее время ведется строительство 47-го объекта в поселке Видяево, которое будет закончено до конца года. В зону охвата сети ЦЭТВ попадают населенные пункты, в которых проживают более 99 процентов населения региона, — сообщил он.

Переход на цифровое эфирное телевидение — неотъемлемая часть технического прогресса, требование времени. Использование цифрового стандарта эфирного вещания позволяет более рационально использовать частотный ресурс, доводить до телезрителей больше информации за счет увеличения количества транслируемых телеканалов, повышать качество трансляции.

Вместе с тем, это требует от телезрителей определенных действий. Так, например, многие помнят переход на цветное телевидение после черно-белого. Для просмотра телепрограмм в «цвете» необходимо было купить новый телевизор, что было не всегда возможно в силу различных причин — дефицита самих телевизионных приемников или нехватки денег.

Но человек, который не купил цветной телевизор, по-прежнему мог смотреть черно-белый. Сейчас ситуация иная. Большое количество современных телевизоров, которые продают примерно с 2013 года, оснащены встроенным приемником цифрового эфирного сигнала. У их владельцев проблем с переходом не будет. А вот остальным гражданам придется приобрести специальную приставку. Без нее с января 2019 года прием сигнала станет невозможен, поскольку оборудование аналогового вещания будет отключаться.

Но, как отметил докладчик, необходимые приставки доступны по цене и в достаточном ассортименте и количестве представлены в торговой сети.

Впрочем, возможно потребуется оказание адресной помощи отдельным пожилым или малообеспеченным гражданам по предоставлению им возможности доступа к сети цифрового эфирного телевидения. Решение этой задачи также, как отметил Тимур Лапин, стоит в повестке дня.

Имеется и еще один нюанс. На территории нашей области есть 43 небольших населенных пункта, которые не вошли в зону охвата сети ЦЭТВ. С будущего года получение телевизионного сигнала в них возможно будет только с помощью кабельного или спутникового телевидения.

В настоящее время Минкомсвязи России подготовило законопроект с изменениями в Федеральный закон «О связи», который закрепляет право граждан, проживающих на территории таких населенных пунктов, получать от оператора спутникового телевидения трансляцию двадцати обязательных общероссийских общедоступных телеканалов без абонентской платы. Люди должны об этом знать.

— Коллеги, я обращаюсь к руководителям муниципалитетов: проведите соответствующую работу с жителями ваших территорий, — сказала губернатор Марина Ковтун. — Телевидение — это не только и не столько развлечение, это, прежде всего, канал массового информирования, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Примите все необходимые меры по информированию людей и обеспечению равного доступа к телевещанию всех жителей области.