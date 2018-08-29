Батарейки, по контейнерам!

В регионе реализуется проект по утилизации отработанных батареек. О первых результатах работы по установке контейнеров для накопления отработавших свой срок элементов питания на оперативном совещании в правительстве области доложил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Руусалеп.

К настоящему времени, сообщил он, собрано около 800 килограммов батареек. Однако не во всех муниципалитетах, где ведется эта работа, она идет с равным успехом.

— Одним из факторов неравномерного наполнения контейнеров является недостаточная информированность населения об их наличии и местах установки, — сказал Дмитрий Руусалеп.

В связи с этим глав администраций муниципальных образований попросили провести дополнительную работу по информированию населения. Ведь сбор батареек, содержащих токсичные вещества, для их последующей надлежащей утилизации — важная задача с точки зрения экологической безопасности региона.

Пользуясь случаем, сообщаем и нашим читателям, куда можно отнести отслужившие свой срок энерджайзеры. В Мурманске контейнеры для их сбора расположены на проспекте Кольской, дом 1, а также в МФЦ по округам (улица Хлобыстова, дом 26, проспект Ленина, дом 45 и улица Щербакова, дом 26), в Полярных Зорях, Кандалакше и Апатитах контейнеры установлены в зданиях местных администраций, в Североморске, Мончегорске и Кировске — в зданиях МФЦ, в Оленегорске — по адресу проспект Ленинградский, дом 5.