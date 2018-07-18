Цветок с сюрпризом.

Комнатные растения, как и все живые существа, болеют и страдают от вредителей. Причиной хвори может, например, быть неправильный уход. А паразитов своему зеленому другу человек порой заносит с улицы на собственной одежде или обуви.

Впрочем, зачастую цветок приобретается уже больным. Поэтому перед покупкой нужно его хорошенько осмотреть. Специалисты Россельхознадзора не советуют брать его в период цветения. Стебли должны быть крепкими, «налитыми», а листья — распределены равномерно, не быть вялыми, желтоватыми или засохшими, с налетом или повреждениями. Следует внимательно проверить и наличие насекомых-вредителей.

— К наиболее распространенным вредителям относится паутинный клещик. Главным образом он поражает цикламены, но его можно встретить и на узамбарских фиалках, плюще, пеларгонии, шеффлере, каланхоэ, а также некоторых других растениях, — рассказала государственный инспектор управления Россельхознадзора по Мурманской области Наталья Галоганова. — Клещ, как правило, селится на нижней стороне листа и очень любит повышенную влажность воздуха. Поскольку эти вредители крошечные, при большом количестве их можно спутать со слоем пыли. Края листьев сворачиваются, стебли перекручиваются, а рост приостанавливается. Например, у юкки при поражении клещом наблюдается похожий на муку налет на листьях, у сенполий — утолщение листьев. На цветках появляются пятна, после чего они засыхают еще в бутонах или деформируются. Паутинные клещи живут колониями, каждая из которых может содержать сотни особей. И искоренить этого вредителя крайне трудно.

Стоит ли говорить, что при обнаружении подобной живности еще в магазине, от покупки лучше отказаться. Ведь, попав в квартиру, вредители могут быстро размножиться. Некоторые из них весьма подвижны и способны самостоятельно преодолевать довольно большие расстояния. А значит, есть риск заражения других ваших растений.

Как известно, лучше не допустить беды, чем потом с ней бороться. Значение профилактики трудно переоценить. Поэтому покупать зеленых друзей лучше в специализированных магазинах, где вероятность неприятного сюрприза гораздо ниже. Распространению вредителей способствует и пренебрежение гигиеной при уходе за растениями. Чтобы самому не занести заразу, следует с особым вниманием подходить к выбору почвы для пересадки. Лучше купить в магазине готовый субстрат, не полагаясь на самодельную смесь из садовой земли и компоста.

Уже имеющиеся у вас растения необходимо систематически осматривать. Если одно из них все же заболело, его следует немедленно изолировать. А место, где он стояло, — тщательно протереть. Особенно сильно пораженные насекомыми листья и побеги нужно удалить. А затем — обработать пострадавший цветок системными фунгицидами.

При обнаружении комнатных растений с признаками заражения вредителями или поражения болезнями можно обратиться в отдел карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ и фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Мурманской области по телефону 45-64-01.