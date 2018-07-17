Прокатимся с ветерком.

Лето перевалило за свою календарную середину. Позади половина летнего дорожно-строительного и ремонтного сезона 2018 года. Текущую ситуацию власти региона рассмотрели на оперативном совещании.

О ходе выполнении запланированных работ по приведению в нормативное состояние региональных автомобильных дорог доложил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Виталий Осин.

На этот год, сообщил он, в план ремонта включены 10 региональных автомобильных дорог общей протяженностью 45,1 километра. В их числе участки автодорог Умба-Кандалакша (2 километра), Оленегорск-Ловозеро (6 километров), автоподъезд к Североморску (5 километров) и другие объекты.

Государственные контракты заключены в полном объеме. На шести автомобильных дорогах работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, которые являются сезонными, выполнены в полном объеме. Ремонт оставшихся четырех дорог будет завершен в полном объеме до 1 октября. Выполнено уже 64 процента от запланированного.

Кроме того в 2018 году продолжаются работы по капитальному ремонту автодороги Умба — Варзуга, участок с 74-го по 89-й километр, они подразумевают устройство асфальтобетонного покрытия взамен гравийного. Это переходящий объект. Срок окончания работ 30 сентября 2019 года.

Что касается местных автомобильных дорог, то в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы» 13 муниципальным образованиям региона на конкурсной основе предоставлены субсидии на софинансирование дорожной деятельности в размере 122 миллионов рублей. За счет указанных средств планируется выполнить ремонт 13 километров местных автомобильных дорог.

Со всеми муниципалитетами заключены соглашения на предоставление субсидии. Поскольку конкурс на ее предоставление в этом году проводился в два этапа (выделялись дополнительные средства), лимиты бюджетных обязательств по дополнительным средствам были доведены до муниципалитетов только 10 июня. Поэтому некоторые муниципальные образования (в их числе — Ловозеро, Верхнетуломский, Зеленоборский, Апатиты) находятся в настоящее время в стадии заключения муниципальных контрактов.

Также в 2018 году министерством предоставлены субсидии двум муниципальным образованиям (Кировску и Кандалакше) на софинансирование дорожной деятельности в отношении мостов и путепроводов в размере 61 миллиона рублей, за счет указанных средств планируется выполнить реконструкцию двух мостов. Муниципалитетами заключены муниципальные контракты на указанные цели, подрядные организации приступили к производству работ.

При этом 11 миллионов рублей, предоставляемые Кандалакше, являются неосвоенными средствами 2017 года, потребность в которых подтверждена в 2018 году. В августе, как сообщил представитель администрации Кандалакши, мост должен быть готов.

Кроме того, в рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» Мурманску в 2018 году предоставлена субсидия на софинансирование расходных обязательств по осуществлению городом функций административного центра области в части дорожной деятельности в размере свыше 220 миллионов рублей, указанные средства освоены в размере 22 процентов.