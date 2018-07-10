Почем корм для железного коня?

— Ситуация с ценами на топливо на наших автозаправках внешне стабилизировалась, но определенное напряжение сохраняется, — подчеркнул первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

В правительстве области прошло рабочее совещание по вопросу роста в регионе цен на нефтепродукты. К разговору были приглашены специалисты областных министерств экономического развития, а также энергетики и ЖКХ, представители управления Федеральной антимонопольной службы, Общероссийского народного фронта, организаций, осуществляющих торговлю нефтепродуктами.

Ожидания относительно цен на топливо, продолжил ведущий совещание Алексей Тюкавин, не самые радужные. В ближайшем будущем ситуация может вновь обостриться. Участники встречи обсудили перспективы развития событий, а также заслушали поставщиков. Ведь не за горами новый отопительный сезон. А нефтепродукты — это не только бензин на заправках, но и топочный мазут для наших котельных. И он также дорожает.

— Общероссийский народный фронт по всей стране уже три недели проводит мониторинг цен на бензин, — сообщил журналистам глава регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич. — Мы проверили практически все заправки. В этой работе участвовали боле 90 человек — активистов ОНФ. На сегодня ситуация стабилизировалась. В частности, упали цены на всех АЗС Роснефти. Однако есть некоторое их повышение на ряде других заправок. В частности, очень высокие цены в Североморске. В отличие, допустим, от Заполярного. Хотя последний намного дальше от областного центра. Никаких выводов мы не делаем. Мы все это обобщаем и отправляем в Москву для анализа ситуации по всей стране. Мониторинг будет продолжен.

Как подчеркнула руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области Светлана Чеченина, законодательство фактически не предусматривает регулирование цен на топливо. Понятно, что хуже всего дела обстоят там, где присутствуют АЗС только одной компании и, как следствие, нет конкуренции. УФАС реагирует на жалобы населения. Но в основном они носят эмоциональный характер. Это и понятно: люди возмущаются ростом цен. Но насколько он объективен и законен, нужно тщательно разбираться.

Министр экономического развития региона Елена Тихонова отметила, что в июне по отношению к маю произошел определенный рост цен на топливо. Однако речь не идет о крупных поставщиках. Поэтому в целом, по мнению министра, ситуация достаточно стабильна.

За последнюю неделю цены (в среднем) на 92-й бензин у нас колебались в пределах от 41,8 до 44,5 рубля за литр, 95-й стоил от 44,5 до 47,3 рубля, дизельное топливо — от 46,4 до 49,3 рубля.