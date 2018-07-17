Плати с комфортом.

С конца июня ФНС России начала рассылку гражданам сводных налоговых уведомлений (СНУ) на уплату имущественных налогов. Многим из тех, кто зарегистрирован на сайте ФНС (www.nalog.ru) в личном кабинете для физических лиц, информация о формировании «снушки» уже пришла на электронную почту. И с этого года почтовой рассылкой уведомления дублироваться не будут.

Остальным гражданам остается ждать бумажных «писем счастья». Кстати, теперь срок их хранения Почтой России сокращен с месяца до двух недель. Это информация для тех, кто планирует надолго отправиться в отпуск. Сами имущественные налоги можно оплатить до декабря. Но вот уведомление есть шанс пропустить. И потом придется идти в налоговую за его получением.

Отличный вариант для решения вопроса — регистрация в уже упомянутом личном кабинете. Логином для входа в него является ваш ИНН. А за паролем придется обратиться и налоговую инспекцию. Впрочем, войти в кабинет можно и через портал госуслуг, если у вас есть там подтвержденная учетная запись. Сам кабинет в настоящее время активно обновляется, становясь более удобным и информативным для пользователей.

Есть на www.nalog.ru и другие полезные новшества, упрощающие для россиян исполнение их гражданского долга. В частности, там появился очень удобный для граждан раздел «Налоговое уведомление 2018». Зайти в него можно с главной страницы сайта.

— В простой и доступной форме здесь изложено, из чего состоит налоговое уведомление, на что обратить внимание, с какими ситуациями вы может столкнуться, что изменилось в уплате налогов по сравнению с прошлым годом, — пояснила главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения имущества УФНС России по Мурманской области Анна Вит (на снимке вверху).

Каждый пункт СНУ можно посмотреть и разобраться детально в своей ситуации. Например, какая инспекция производит начисления налога на имущество физических лиц, кто определяет его ставку, откуда поступают сведения о стоимости имущества и собственниках, какова формула расчета. Напомним, в настоящее время на территории Мурманской области применяется кадастровая стоимость недвижимости.

Если вам что-то непонятно, можно перейти в раздел «С какими ситуациями Вы можете столкнуться». Здесь есть ответы на многие конкретные вопросы. Так что, возможно, вам не придется идти в инспекцию за разъяснениями.

Как уже было сказано, в отдельном разделе отражены новшества этого года. Одно из них касается порядка уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

— Начиная с этого года в сводном налоговом уведомлении появился новый раздел — НДФЛ, — рассказала Анна Вит. — Речь идет о налоге, который исчислен, но не удержан налоговыми агентами. Раньше плательщик в этом случае должен был предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить налог не позднее 15 июля. Теперь, если налоговый агент сообщил о невозможности удержать налог, представив в инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ на конкретное лицо, НДФЛ начисляется инспекцией, и эта сумма отражается в налоговом уведомлении. Изменился и срок уплаты, он общий для всех имущественных налогов. В этом году — это 3 декабря.