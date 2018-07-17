Питание — без нареканий.

Первые смены заполярных детей уже отдохнули в оздоровительных лагерях и вернулись домой. В прошлом году у родителей и самих ребят было много нареканий в части организации отдыха в некоторых лагерях. Как обстоят дела в этом году? Ситуацию проанализировали на оперативном совещании в правительстве области.

Как доложила и.о. министра образования и науки Ирина Ковшира, этим летом запланировано охватить организованными формами отдыха около 22 тысяч детей, в том числе более 8 тысяч — на территории региона. На прошлой неделе подведены итоги первой летней смены. По состоянию на 1 июля организованными формами отдыха охвачено почти 13 тысяч ребят.

Учитывая проблемы прошлого года, особое внимание уделяется вопросам перевозки детей, а также условиям их пребывания в летних лагерях. Нареканий по питанию в этом году не было. По проживанию были определенные претензии, но проблемы оперативно решались.

В настоящее время на территории области функционирует 23 оздоровительных учреждения, в которых отдыхает 1763 ребенка. На основе опыта организации и положительных откликов родителей, детей, специалистов системы образования в 2018 году продолжена организация малозатратных форм отдыха, досуговой занятости (экспедиции, дворовые площадки) на базе муниципальных образовательных организаций региона. На сегодня такими формами отдыха в 14 муниципальных образованиях охвачено 887 человек.