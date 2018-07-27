Область понеслась!

Производство яиц в регионе более чем удвоилось. Оперативные итоги социально-экономического положения области в первом полугодии подвел Мурманскстат.

Индекс промышленного производства, рассчитанный по основным видам экономической деятельности, в январе-июне составил 103,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,8 процента. Выросло производство нефелинового концентрата (на 9,2 процента), концентратов ниобиевых и танталовых (+5,1), апатитового (+4,9), руд и концентратов металлов платиновой группы (+1,6). При этом производство железорудного концентрата ушло в слабый минус (0,4 процента).

Объем выпуска продукции обрабатывающих производств вырос на 5,1 процента. Существенно (на 46,1 процента) уменьшился в регионе объем перевезенных грузов автомобильным транспортом. Опять же, если сравнивать первые шесть месяцев текущего и предыдущего годов.

С января по июнь на территории области введено в эксплуатацию 113 домов общей площадью 16,7 тысячи квадратных метров, что на 3,8 процента больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Не может не радовать и значительный рост объемов сельскохозяйственного производства. По предварительным данным он составил 18,6 процента. В том числе производство молока увеличилось на 15,9 процента, скота и птицы на убой (в живом весе) — на 5 процентов ровно, яиц — в 2,1 раза!

Теперь о показателях, характеризующих уровень жизни населения. В январе-мае среднедушевые денежные доходы населения, по оценке, составили 36 тысяч 194 рубля. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года они снизились на 0,2 процента. Правда, это с учетом единовременной денежной выплаты (ЕВ-2017) в размере 5 тысяч рублей, которую выплатили пенсионерам в прошлом году. А вот без учета ЕВ-2017 доходы увеличились на 0,8 процента.

Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-мае снизились к соответствующему периоду 2017 года с учетом ЕВ-2017 на 4,3 процента, без учета — на 3,3 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за тот же период составила 56 тысяч 190 рублей и увеличилась по сравнению с январем-маем 2017 года на 9,2 процента. С учетом индекса потребительских цен рост составил 6,5 процента.

Перейдем к инфляции. Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в июне 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го составил 102,4 процента, в том числе на продовольственные товары — 102,8, непродовольственные — 102,5, услуги — 101,9 процента.

Из продовольственных товаров наиболее подорожали сахар (на 16,4 процента), плодоовощная продукция, включая картофель (+7,3), фруктово-ягодные консервы (+4,2), мясо и птица (+4,0), рыбопродукты (+3,4), сыр (+3,2 процента). Цены на алкоголь в среднем возросли на 2,4 процента. А что же подешевело? Яйца (-7,0 процента), мука (-3,8), макаронные и крупяные изделия (-3,0 процента).

Среди непродовольственных товаров с начала года наибольший прирост цен наблюдался на моторное топливо (на 7,3 процента), табачные изделия (+6,5), стройматериалы (+5,5), постельное белье (+4,2). А вот справить себе шубку или купить персональный компьютер стало дешевле — на 9,5 и 1,5 процента соответственно.

Среди услуг наиболее подорожал проезд на железнодорожном транспорте (на 17,4 процента). Возросла стоимость полета в салоне экономического класса самолета (+9,9). Кроме того, увеличилась стоимость услуг в сфере зарубежного и внутреннего туризма (соответственно на 10,8 и 5,3 процента), экскурсионных услуг (+8,6), услуг правового характера (+5,6), физической культуры и спорта (+4,3).

Жилищные услуги подорожали в среднем на 2,9 процента. Из услуг связи наибольший прирост цен наблюдался на проводное вещание (+10,3). Интересно, кому оно еще нужно? Лечь в гроб стало дороже на 7,7 процента, сфотографироваться — на 4,7. В общем, живите и фотографируйтесь. Это выгодно!

И в конце — о демографии. На 1 июня, по оценке, в области проживало 751,7 тысячи человек. С начала года нас стало меньше почти на 2 тысячи. По предварительным данным, в январе-июне у нас родилось 3 тысячи 603 ребенка. Это на 8,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.