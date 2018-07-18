Новая строка в квитанциях.

В декабре прошлого года министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области утвердило нормативы отведения сточных вод. Они касаются водоотведения в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (МКД). Приказ вступил в силу с 1 июля.

О том, как это отразится на плате жителей Мурманской области за жилищно-коммунальные услуги, на оперативном совещании в правительстве области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, доложил руководитель министерства Владимир Гноевский.

Нормативы, пояснил он, установлены в соответствии с постановлением федерального правительства. До этого были установлены нормативы на водоснабжение для все тех же общедомовых нужд (мытье подъездов, лифтов, помещений мусоропроводов и так далее). А эту воду надо куда-то сливать.

Поэтому в квитанциях за июль появится новая строка. В зависимости от категории жилых помещений и этажности нормативы на квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества, в месяц составят в МКД с холодным и горячим водоснабжением и водоотведением от 0,03 до 0,06 кубометра на квадратный метр общедомового имущества. Согласно проведенному анализу возможный рост суммы в квитанциях составит от 0,05 до 0,24 процента совокупного платежа.

— Приведу пример расчета для жителя пятиэтажного многоквартирного дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением и водоотведением, — продолжил Владимир Гноевский. — Согласно приказу норматив составит 0,06 кубометра в месяц на один квадратный метр площади общего имущества. Доля площади общего имущества для вашей квартиры составляет, например, 3 квадратных метра. В результате объем отведения сточных вод будет равен 0,18 кубометра. Это значение нужно умножить на действующий тариф по водоотведению. Для мурманчан установленный для ГОУП «Мурманскводоканал» тариф составляет 15 рублей 14 копеек. Таким образом, плата за отведение сточных вод в рассматриваемом случае будет равна двум рублям 73 копейкам.

— А раньше куда входили эти платежи? — поинтересовался у докладчика Алексей Тюкавин. — Если их выделили в отдельную строку, то где-то сумма должна убавиться.

Сумма, конечно, небольшая, да и выполнить постановление федерального правительства необходимо, и все же… Не получив четкий ответ, Алексей Тюкавин поручил Владимиру Гноевскому детально разобраться с ситуацией, чтобы можно было разъяснить населению, откуда взялась новая строка в квитанциях. Счета за июль граждане получат только в августе, так что время еще есть.