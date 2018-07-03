Медведи тоже хочут жить…

Ситуацию с появлением в населенных пунктах Кольского полуострова бурых медведей власти региона обсудили на оперативном совещании, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

О текущем положении дел доложил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Руусалеп. С 2013 по 2018 годы, сообщил он, популяция медведей у нас возросла с 770 до почти тысячи особей.

Цифры не так и велики. Плотность косолапых в расчете на тысячу гектаров составляет всего 0,6 особи. Для сравнения: в соседней Карелии «проживает» около 3,5 тысячи зверей, что составляет 2 особи на тысячу гектаров.

Основной причиной появления медведей вблизи населенных пунктов является человеческий фактор. В качестве примера докладчик привел городское кладбище в Апатитах. Отсутствие там части ограждения позволяет диким животным беспрепятственно заходить на его территорию.

Наличие несанкционированных свалок пищевых отходов и несвоевременный их вывоз из мест временного накопления, а также пищевые отходы в местах стоянок вдоль автодорог привлекают медведей доступностью пищи. А длительное присутствие вблизи мест проживания людей приводит к тому, что звери со временем теряют чувство страха перед двуногими соседями.

Динамика обращений, поступивших в министерство за последние три года, показывает, что количество встреч с медведями в районах населенных пунктов снижается. В 2016 году было 46 таких обращений, в 2017 году — 35, за 6 месяцев текущего года — около десятка.

В этом году мишек видели в Апатитах, Полярных Зорях, Мурмашах, Раякоски, Мончегорске, Ловозере, Высоком и Кандалакше. По всем фактам проведены мероприятия по изучению и контролю за ситуацией. Причем в 7 случаях информация не подтвердилась: если и был выход косолапых к людям, то разовый. В остальных случаях (в поселке Высоком и Апатитах) приняты решения о проведении мероприятий по регулированию численности медведей в связи с угрозой жизни и здоровью граждан. В настоящий момент такие мероприятия (проще говоря, отстрел) проводятся.

О том, как сейчас обстоят дела в районе Апатитов, сообщил глава администрации города Николай Бова. Если за прошлый год в Единую диспетчерскую службу было 16 обращений о встрече с косолапым, то в этом году — всего одно, отметил он. Так что ситуация улучшается. Ограждением кладбища тоже занимаются.

По итогам обсуждения администрациям муниципальных образований предложено усилить работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок отходов производства и потребления. Еще одно направление профилактической работы — разъяснить гражданам, что недопустимо оставлять на тех же кладбищах продукты питания.

От косолапых обсуждение плавно перешло к сохатым. На прошлой неделе произошло ДТП с участием лося. О текущей ситуации доложил все тот же Дмитрий Руусалеп. За последние 6 лет численность лося на территории региона возросла с 5200 до 8200 особей. Но плотность и этого животного у нас тоже невелика. С начала года произошло два ДТП с участием лосей. Для сравнения: на территории Вологодской области только за 5 месяцев этого года их было зафиксировано 36. Но и нашим водителям, естественно, нужно быть осторожнее. Соответствующие дорожные знаки на трассах установлены.