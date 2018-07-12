История Мурманской таможни (часть 4).

В 1988-1989 годах постановлениями правительства был юридически закреплен отход от принципа монополии внешней торговли. А с 1 апреля 1989 года введена грузовая таможенная декларация (ГТД). Это, уточняет историк-краевед Виктор Головин, кардинально изменило функции таможни и определило новый порядок ее деятельности в последующие десятилетия. (Окончание. Начало здесь.)

Автомобиль перестал быть роскошью

К концу восьмидесятых годов численность Мурманской таможни достигла 85 человек. При этом со стажем до двух лет здесь работало 40 человек, что составляло почти половину личного состава. Со знанием иностранных языков (английский, немецкий, французский, испанский, персидский, польский) было 27 человек, четверо изучали английский язык. С высшим образованием — 59 человек или 69,4 процента, 8 человек продолжали учебу в вузах.

В 1989 году в аэропорту «Мурманск» открыт постоянный пункт пропуска через государственную границу. В связи с этим был учрежден таможенный пост. По названию близлежащего поселка его назвали «Мурмашинским». Первое время работы у таможенников там было немного. Но с каждым годом поток пассажиров увеличивался. Если в 1989 году было оформлено только 8 международных рейсов, то в 1991 году — уже 280. Самолеты летали в основном в аэропорты Скандинавии (Норвегия, Швеция) и Финляндии. Средняя статистика оформленных пассажиров не превышала 4 тысяч человек в год, а по грузам — 0,3 тысячи тонн.

Начался массовый ввоз в страну личных автомобилей туристами и моряками. В 1989 году таможня зарегистрировала их 1312, в 1990-м — 4610, в 1991-м — 5653. С 1989 года на автомашины советского производства пошлина отсутствовала, а на иностранные составляла 4 рубля за кубический сантиметр объема двигателя. Из всей суммы пошлины уплачивалось только 20 процентов, в случае, если автомашина ввозилась для личных нужд и в течение двух лет не отчуждалась. Если автомобиль подлежал продаже, владельцу приходилось доплачивать остальные 80 процентов таможенной пошлины. В целях уклонения от ее уплаты существовала практика продажи автомобилей путем передачи их другим лицам по генеральной доверенности, чем пользовались правонарушители последующее десятилетие.

Значительный доход по делам о контрабанде в конце восьмидесятых годов приносили задержания дамских косметических наборов и радиоэлектронной аппаратуры, пользовавшихся в СССР большим спросом. Так, 26 февраля 1989 года при приходе из-за границы плавбазы «Маточкин Шар» сотрудники таможни обнаружили в трюме судна внутри ящика с консервами 70 наборов косметики на сумму 4200 рублей, 5 мая при досмотре провизионной кладовой траулера «Верховина» найдено 68 косметических наборов стоимостью 3740 рублей, 12 мая на траулере «Генерал Чистяков» обнаружили бесхозяйную косметику на сумму 8035 рублей, 29 августа на траулере «Цимлянск» косметические наборы стоимостью 11873 рублей были найдены в шахте лага внутри ящика с ЗИПом и в кладовой среди штурманских карт. Дорогостоящая импортная радиоаппаратура задерживалась на танкере «Кропоткин», производственном рефрижераторе «Зеленоборск», среднем рыболовном траулере «Талнах» и других судах.

Лихие девяностые…

Деятельность таможенной службы России в 1991-1993 годах осложнялась политическими и экономическими процессами, происходившими в государстве. Но были и приятные моменты. Так, 1992 год был ознаменован важными событиями в жизни Мурманской таможни. 1 декабря 1992 года завершилось строительство комплекса зданий международного автомобильного пункта пропуска «Лотта» на российско-финляндской границе. Кроме того, 23 января 1992 года был утвержден план мероприятий по открытию на границе с Финляндией пункта пропуска «Салла» для международного автомобильного сообщения. К сожалению, эти мероприятия растянулись на долгие годы, и только 27 сентября 2002 года был сдан в эксплуатацию таможенный комплекс Салла, который построили на средства Европейского Союза с участием ГТК России и администрации Мурманской области.

В 1992 году таможней пропущено через границу 21,6 тысячи транспортных средств, что на 8,9 тысячи единиц больше, чем годом ранее. Из них морские суда — 4,8 тысячи, автотранспорт — 16,5 тысячи, авиатранспорт — 300 единиц.

Менялся и характер контрабанды. Оружие таможня обнаруживала при контроле въезда в страну, а наркотики при выезде граждан за границу. Первый случай контрабандного провоза оружия был выявлен 15 марта 1991 года на рыболовецком судне «Иткуль» при приходе в Мурманск из аргентинского порта Буэнос-Айрес. При повторном таможенном досмотре судна в корпусе агрегата по переработке рыбы был обнаружен боевой револьвер, 608 патронов к нему и два ножа. Как установило следствие, контрабанда была заложена внутри агрегата с помощью аппарата для аргонной сварки. Сначала корпус агрегата из нержавеющей стали был вскрыт, а затем вновь заварен. По данному факту было возбуждено уголовное дело, виновные установлены и привлечены к ответственности.

19 июня 1992 года во время таможенного досмотра большого морозильного траулера «Град», пришедшего из Аргентины, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в тайниках четыре боевых револьвера 22 калибра и 181 патрон к ним. Из них два револьвера и 98 патронов были скрыты внутри деревянного бруса, который находился в ящике со спасательным инвентарем на верхней палубе судна среди других аналогичных брусьев. Брус распилили и выдолбили в нем нишу. После закладки оружия его корпус был склеен и закрашен краской под цвет бруса. Вторые два револьвера и 83 патрона обнаружили внутри вентиляционной трубы под подволоком на рыбной фабрике судна.

Помощь норвежским коллегам

Активно расширялось сотрудничество мурманских таможенников с их коллегами из сопредельных стран. Так, в начале девяностых сотрудникам таможни стало известно, что моряки норвежских судов покупают за валюту в магазине «Торгмортранс» около торгового порта значительное количество спиртных напитков и сигарет для вывоза в Норвегию.

По российским правилам товары, приобретенные за иностранную валюту, вывозили за границу без ограничений и без пошлины. Основанием для их беспрепятственного вывоза являлись товарные чеки магазина, которые после оформления отхода судна оставались в делах таможни. По норвежским же таможенным правилам можно было ввозить в страну беспошлинно только 1 литр алкоголя и 200 штук сигарет. Норвежские моряки, как правило, скрывали товары от своей таможни в тайниках судна, и найти их при приходе было весьма сложно.

Тогда таможенная служба Норвегии обратилась за помощью к мурманским коллегам с просьбой сообщать им о фактах приобретения норвежскими моряками в Мурманске алкоголя и сигарет. Только в январе 1991 года по информации Мурманской таможни на норвежском теплоходе «Помор Мурман» было задержано в порту Тромсе 10 тысяч сигарет и два ящика спиртных напитков, а в порту Альта в трюме норвежского теплохода «Свеафел» было найдено 496 бутылок русской водки.