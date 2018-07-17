Где тут наша доля?

Мурманская область целиком входит в Арктическую зону Российской Федерации (АЗРФ). Вот уж, скажете, удивил! А то мы сами не знали, что живем за Полярным кругом. Хорошо. А вот знаете ли вы, сколько вообще людей живет в АЗРФ? И какова здесь протяженность дорог? Сколько ученых и какой оборот розничной торговли? И главное, какая доля во всех этих показателях принадлежит нашему региону? Интересную подборку на этот счет подготовил Мурманскстат.

Начнем с численности населения. На конец 2017 года в Арктической зоне России проживало 2 миллиона 406,4 тысячи человек. Так вот, почти треть из них (31,3 процента) приходилось на долю Мурманской области, чье население на тот момент составляло 753,6 тысячи человек.

При этом из более чем 58 миллионов квадратных метров общей площади жилых помещений приполярного макрорегиона — вот сколько понастроили в снегах да холодах! — наших «квадратов» было свыше 19 миллионов, или 32,7 процента. Получается, что живем мы чуть-чуть просторнее, чем среднестатистический российский северянин. Кстати, наша доля от общей площади ветхого жилфонда (данные на 2016 год) составляла всего 7,3 процента. Тот случай, когда маленькие цифры радуют.

Может, поэтому жилья у нас строится не так много. Просто нет в нем особой потребности. В целом по Арктической зоне РФ в 2017 году его ввели в эксплуатацию 561,5 тысячи квадратных метров общей площади. Наших там — 59 тысяч «квадратов» ровно, или 10,5 процента.

В обороте розничной торговли АЗРФ на долю Мурманской области в 2017 году приходилось 30,4 процента — 163,5 миллиарда рублей из 537,2 миллиарда.

Перейдем к дорогам. Тут наши показатели довольно скромные. Из 5970 километров арктических автотрасс общего пользования местного значения наших — всего 972. Оно и понятно, по сравнению с восточными территориями площадь Кольского полуострова не так и велика.

И снова о приятном. В Арктической зоне (данные на 2016 год) трудилось 3615 работников, выполнявших научные исследования и разработки. Из них 2265 человек двигали науку вперед именно на Кольском полуострове. А это — 62,7 процента! При численности населения, напомню, менее 32-х процентов от общего.

Внутренние затраты на научные исследования и разработки превысили у нас 2 миллиарда 404 миллиона рублей, что составляет аж 54,7 процента от соответствующего показателя всех субъектов Арктической зоны (чуть более 4 миллиардов 396 миллионов рублей).