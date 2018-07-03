Фасады обновят.

В прошлом году в рамках программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) подрядные организации приступили к капитальному ремонту зданий, являющихся объектами культурного наследия в городе Мурманске. Ход работ обсудили на оперативном совещании в правительстве области.

В прошлом году подрядчики занимались кровлями. На обновление фасадов времени не хватило. Поэтому на зимний период был сделан перерыв, чтобы не нарушать технологии. Сейчас на домах вновь выставлены леса, подрядные организации приступили к работе. О текущей ситуации доложил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский.

Ремонты, отметил он, ведут две организации, имеющие допуск на проведение реставрационных работ: ООО «ВЕСТА-2С» из Санкт-Петербурга и мурманское ООО «РСК». Организации отобраны по конкурсу. Капитальный ремонт объектов культурного наследия находится на постоянном контроле министерства.

«РСК» ведет работы по капитальному ремонту 9 фасадов. На строительных площадках, там где это предусмотрено проектом производства работ, установлены строительные леса, общее количество рабочих на объектах — 70 человек. Приемка завершенных работ будет осуществляться в соответствии с графиком с 1 сентября по 1 октября. «ВЕСТА-2С» ремонтирует фасады на 18 МКД. На строительных площадках работают 117 человек. Приемка пройдет с 1 августа по 1 октября.

— Все объекты к 1 октября будут сданы, — доложил министр.