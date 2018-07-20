Этих гусениц узнаешь по походке.

В этом году на севере Мурманской области зафиксированы случаи повреждения лиственных деревьев гусеницами. К местам обитания вредителя выезжали сотрудники теруправления Россельхознадзора. По результатам исследований отобранного биологического материала, проведенных ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», установлено, что урон лесным насаждениям Заполярья наносит зимняя пяденица (Operophtera brumata).

Всеядности этого вредителя можно позавидовать. В его «меню» более двухсот древесных и кустарниковых пород. Но есть, конечно, и предпочтения. С особым азартом зимняя пяденица уминает почки, цветки и листья березы, ивы, черемухи и некоторых других деревьев.

Крутость насекомого не знает предела. Бабочки этого вида летают в осеннюю стужу, когда уже выпал снег, а подавляющее большинство насекомых находится в диапаузе. За это бабочка-пяденица и названа зимней. А вот пяденица она благодаря особой «походочке» гусениц. При движении они вынуждены подтягивать заднюю часть тела к передней, дугообразно изгибая тело, словно измеряя поверхность пядями.

— Следует отметить, что этот вид насекомого не является карантинным вредным организмом. Зимняя пяденица — естественный обитатель лесов Мурманской области, — говорит государственный инспектор управления Россельхознадзора по Мурманской области Евгения Александрова. — При этом зимняя пяденица входит в группу насекомых, для которых характерны вспышки массового размножения. Они отмечались у нас в 2009 и 2015 годах. А в далеких 1963-1965 годах наблюдалось столь массовое размножение близкого вида — осенней пяденицы, что в конце лета обилие светловатых бабочек, порхающих в лесу, отдаленно напоминало метель.

На этот раз массовому развитию зимней пяденицы благоприятствовали погодные условия — теплая осень прошлого года и теплый май нынешнего. Гусеницы зимней пяденицы питаются не только листьями, а повреждают и бутоны, выедая в них бороздки. Они малоподвижны, находятся чаще всего с нижней стороны листа или между листьями, скрепляя их паутиной. Когда гусениц слишком много, дерево может приобретать «курчавый» вид из-за того, что листья свернуты. Иногда ветви почти лишены листвы, настолько они бывают изъедены.

— При условии сохранения благоприятных для развития пяденицы погодных условий летне-осеннего периода текущего года, возможно ее дальнейшее распространение в насаждения лесного фонда области. Как следствие, создастся угроза повреждения лесных насаждений уже в следующем году, — добавляет заместитель начальника отдела фитосанитарного контроля управления Россельхознадзора по Мурманской области Ольга Еременко. — Несмотря на длительные исследования в области защиты леса и лесной энтомологии, эффективная и экологически обоснованная стратегия защиты леса от этого вида разработана недостаточно.

Так, применение химических инсектицидов имеет существенные отрицательные экологические последствия. Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется использованию биопрепаратов. Обработка инсектицидами или биопрепаратами проводится во время массового выхода гусениц. Однако для их применения необходимы многолетние наблюдения за каждой популяцией вредителя. И в этом специалистам могут помочь неравнодушные граждане. Управление Россельхознадзора по Мурманской области обращается к северянам с просьбой сообщать обо всех случаях выявления участков насаждений без листвы или хвои и при обнаружении значительного количества гусениц (как выглядят красавицы — видно на фото) по телефонам 45-64-21 и 45-64-01.