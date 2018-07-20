Если в муке зародилась жизнь.

Амбарный и рисовый долгоносики, суринамский мукоед, хлебный точильщик, южная амбарная огневка, хлебная моль… Желающих заселиться в ваших домашних припасах хватает.

Поражая муку, крупы, зерно, они загрязняют их остатками своей жизнедеятельности, и, например, выпеченный хлеб может быть ядовитым, а также вызывать желудочные заболевания. Продукция, поврежденная булавоусым хрущаком, имеет стойкий запах креозола, который сохраняется в течение восьми месяцев. А в экскрементах личинок горохового зерноеда содержится вредный для здоровья людей и животных алкалоид кантаридин.

Вредители хлебных запасов и зерна — большая проблема для комбинатов по переработке муки, зернохранилищ, хлебопекарных заводов, продовольственных запасов для питания членов экипажей судов. Но, увы, встретить их можно и в своем шкафу.

Скажем, амбарный клещ может облюбовать ваши запасы муки. Из-за небольшого размера членистоногого и его белого цвета выявить его бывает непросто. Первым делом нужно обратить внимание на внешний вид муки. Изменение ее цвета на буровато-коричневый — тревожный симптом. На поверхности образуется тонкая корочка, как будто бы сверху муки рассыпали горсть песка. Сильную зараженность клещами можно обнаружить по специфическому «медовому» запаху продукта.

Хорошо, вы поняли, что вы с вашей мукой уже не одни. Что делать дальше?

— В первую очередь необходимо уничтожить пораженные запасы, — советует государственный инспектор управления Россельхознадзора по Мурманской области Ольга Бобрович. — Затем следует тщательно промыть и продезинфицировать шкаф, уделяя внимание щелям и укромным уголкам. При необходимости такую процедуру повторяют несколько раз. Припасы, оказавшиеся в одном шкафу с зараженной мукой, тоже часто становятся местом обитания амбарного клеща. Поэтому лучше избавиться от всей бакалеи, находящейся в радиусе опасности. Это невыгодно с экономической точки зрения, но поможет избежать повторного заражения.

Большой вред домашним продовольственным запасам могут нанести и зерновки, которые повреждают горох, сою, нут, маш, вигну, конские бобы, голубиный горох. Чтобы проверить доброкачественность крупы, нужно высыпать небольшое количество на ладонь и подышать на нее. Согретую испорченную крупу сразу выдаст прогорклый или отдающий плесенью запах.

— Жучки появляются, скорее всего, из-за неправильного хранения — поясняет Ольга Бобрович. — Необходимо провести уборку в шкафах, муку выбросить, а крупы отдать на прокорм птицам. Так как использовать в пищу крупу с жучками нельзя. При покупке в магазине продуктов из муки, орехов и сухофруктов внимательно осматривайте продукты и при малейшем подозрении на наличие вредителей откажитесь от них.

В качестве профилактики при домашнем хранении зернобобовых необходимо тщательно перебрать зерна и заложить их в стеклянную или металлическую посуду. Неплохим местом хранения будут лоджии и балконы с отрицательной температурой в зимний период.