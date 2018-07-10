«Электрообогревщикам» сделают перерасчет.

Ситуацию с квартирами, которые собственники перевели на электрообогрев, обсудили на оперативном совещании в правительстве области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Тема эта в последнее время вызывала широкий общественный резонанс. Но дело в том, что решить вопрос с «электрообогревщиками» раз и навсегда может только федеральный центр. Однако часть вопросов удалось снять на региональном уровне.

— Решением Арбитражного суда Северо-Западного округа с июня вступило в силу предписание управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Мурманской области в отношении АО «Мурманэнергосбыт», — сообщил Алексей Тюкавин. — Согласно этому документу собственникам (нанимателям, арендаторам) жилых и нежилых помещений, в установленном порядке отключенных от централизованного отопления и переведенных на альтернативные источники тепла, не будут предъявляться требования об оплате услуг по отоплению в полном объеме. Это касается жилых помещений в границах муниципальных образований Кандалакшский район, ЗАТО Североморск, поселок Умба Терского района и поселок Мурмаши Кольского района.

Более подробно о текущей ситуации доложил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский. Учитывая, что Мурманэнергосбыт должен самостоятельно выбрать механизм исполнения предписания УФАС (так сказано в постановлении суда), сообщил он, было решено обсудить основные моменты коллегиально с участием представителей общественности, собственников, администраций муниципальных образований, депутатов областной думы. На состоявшейся встрече был откорректирован и согласован перечень необходимых документов, подтверждающих факт перевода на альтернативное отопление, основным из которых является решение местного органа власти либо межведомственной комиссии.

На обсуждение была вынесена формула для расчета платы за отопление, так как федеральными правилами, утвержденными Правительством РФ, не предусмотрены особый порядок либо освобождение от оплаты коммунальной услуги по отоплению для такой группы потребителей. По решению суда Мурманэнергосбыт, как профессиональный участник рынка услуг теплоснабжения, определил расчет.

— При расчете, — сообщил Владимир Гноевский, — учитывается потребление электрической энергии по квартире, переведенной на электрообогрев, утвержденные нормативы потребления коммунальных услуг отопления и электроснабжения, а также количество проживающих. Начиная с июня при обращении с заявлением в АО «Мурманэнергосбыт» всем имеющим законные основания будет сделан перерасчет со дня вступления в силу предписания УФАС.

До начала отопительного сезона Мурманэнергосбыту совместно с администрацией муниципальных образований необходимо провести осмотр жилых помещений для подтверждения факта отключения от централизованного отопления и перевода на электрическое.

Предписание, уточнил докладчик, адресное, оно выдано только в отношении АО «Мурманэнергосбыт». Соответственно жителям, законно отключившим квартиры от централизованного отопления, но получающим квитанции по оплате коммунальной услуги «отопление» от иных теплоснабжающих организаций, необходимо отстаивать свои интересы в судебном порядке либо ждать утверждения расчета платы на федеральном уровне.