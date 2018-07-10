Дышать стало легче.

За четыре десятилетия в Мурманской области выбросы вредных веществ в атмосферу сократились более, чем втрое.

Как ни крути, а столпом экономики нашего региона являются горнорудная промышленность и металлургия. Предприятия именно этих отраслей создают рабочие места, активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры городов, где размещены их производственные мощности, вносят весомый вклад в пополнение областной казны налогами.

Обратная сторона медали — экологический ущерб, который наносят природе такие компании. От него никуда не деться. Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что не пылит тот, кто ничего не делает.

Люди жалуются на загрязнения воздуха и водоемов, черную пыль на окнах и погибшие леса. Впрочем, все ли так плохо? Нет, негативное влияние крупного производства на природу нельзя исключить полностью. Но как развиваются эти процессы? Интересную подборку, касающуюся ситуации с охраной окружающей среды на Кольском полуострове, подготовил Мурманскстат.

Вначале поговорим о рублях. В 1990 году инвестиции крупного бизнеса региона в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, составили 41,3 миллиона рублей (в сметных ценах, введенных в действие с 1 января 1984 года). Уже в 2000 году на эти цели пошло 164,1 миллиона. Спустя еще десять лет сумма составила 1 миллиард 452,6 миллиона рублей. В 2017 году — без малого 1,3 миллиарда.

Да, некоторое снижение есть. Но, во-первых, деньги все равно весьма приличные. А во-вторых, мероприятия по снижению экологического ущерба — не разовые. Речь, как правило, идет о новых очистных комплексах, внедрении передовых технологий и тому подобном. А значит, потребность в них определяется долгосрочными задачами. Проще говоря, деньги, потраченные на эти цели пять лет назад, продолжают работать и сегодня.

Интересно и соотношение затрат. Скажем, в 2000 году на охрану и рациональное использование водных ресурсов пошло 34,9 процента «экологических» рублей, а на охрану атмосферного воздуха — 58,5 процента. В прошлом году эти цифры составили 81,7 и 12,9 процента соответственно. Опять же, деньги вкладываются туда, где они больше нужны. Можно предположить, что в последнее время ситуация с загрязнением воздуха значительно улучшилась.

Впрочем, это мы предполагаем. А Мурманскстат располагает. Располагает точными и объективными цифрами. Так что перейдем от рублей к тоннам. В 2000 году выбросы твердых загрязняющих веществ в атмосферу достигали у нас 46,6 тысячи тонн. В прошлом году — 25,8 тысячи. Тоже немало, но, согласитесь, положительная тенденция налицо. За тот же период выбросы газообразных и жидких веществ сократились с 326,6 тысячи до 217,1 тысячи тонн.

Произошло существенное снижение по ряду вредных веществ. В частности, выбросы диоксида серы с 1990 по 2017 год уменьшились с 591,3 тысячи до 161,3 тысячи тонн.

Сводные цифры по выбросам наиболее распространенных загрязняющих веществ таковы: 1980 год — 768,7 тысячи тонн, 1990-й — 698,8 тысячи, 2010-й — 287,6 тысячи и 2017-й — 242,9 тысячи тонн. Ну и что, разве не молодцы наши промышленные предприятия? Тем более, что они, как ни крути… Впрочем, с этого я начал материал.