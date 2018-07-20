ЧС — всегда чей-то грех!

Как не согрешить в приполярных районах, два дня выясняли в Мурманске на международной научно-практической конференции «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Арктике».

— Мы обязаны понимать свое место в истории бытия человечества. Жизнь начинается и заканчивается чрезвычайными ситуациями. Но, слава Богу, наступают дни, о которых Екклезиаст сказал: время собирать камни, — с этими словами обратился к участникам и гостям конференции епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков.

Восемьдесят процентов чрезвычайных ситуаций, продолжил он, так или иначе связаны с человеческим фактором. Конкретный человек поставил не ту цель, либо цель была правильной, да только достигнуть ее не удалось. А это не что иное, как грех. Поэтому при добыче нефти и газа надо обязательно учитывать духовный фактор. И здесь Россия обязана показать пример погрязшей во тьме бездуховности Европе. Ведь даже название этой части света происходит, как напомнил пастырь, от слова «эребус», что означает «вечный мрак». Кстати, сам владыка Иаков славен тем, что во время одного из своих странствий на атомоходе «Ямал» освятил Северный морской путь.

Впрочем, была на конференции и мирская повестка. В приветственном слове первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин отметил, что Арктическая зона занимает особое место в системе обеспечения стратегических национальных интересов России в сфере экономики и транспорта, охраны окружающей среды, инноваций, обороны и геополитики. А Мурманская область уже в силу своего уникального географического положения обладает стратегическим статусом в обеспечении геополитических и экономических интересов страны в Арктике.

— При этом очень важно помнить, что при всех наших достижениях в развитии ресурсной базы и реализации крупных инфраструктурных проектов Арктика остается хрупкой экосистемой, крайне уязвимой к техногенному воздействию и производственной деятельности человека. Поэтому перед всеми нами стоит крайне важная задача — обеспечить экологическую безопасность Арктической зоны России, — подчеркнул Алексей Тюкавин.

В работе форума приняли участие специалисты из Дании, Норвегии, Финляндии, Южной Кореи и ООН. В числе российских участников — представители МЧС, Минэкономразвития, Минтранса, МИД, Минобороны, Росгидромета, других ведомств и структур, а также различных организаций и аварийно-спасательных формирований региона.

Конференция проводится в рамках участия нашей страны в работе Арктического совета, учрежденного для развития сотрудничества приполярных государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры коренных народов Севера. В настоящее время в Арктический совет входят восемь стран, наблюдателями являются 13 государств и 20 международных и неправительственных организаций.

— В Арктике много опасных инфраструктурных объектов, аварии на которых могут затронуть несколько стран. Отсюда вытекает объективная необходимость трансграничного сотрудничества с целью объединения усилий в ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, — отметил директор департамента окружающей среды Европейской экономической комиссии ООН Марко Кайнер.

Надо, уточнил он, на национальном уровне определять потенциально опасные виды деятельности. Затем обмениваться информацией с соседями. А дальше — согласовывать планы действий на случай ЧС, включая широкое информирование общественности.

— МЧС и подобные ему структуры занимаются ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, а наша задача — не допустить их, — сказала представляющая Минэкономразвития России Марина Рыкунова.

Особое внимание при этом, добавила она, надо уделять отходам, от опасных до твердых бытовых. В их накоплении нет ничего чрезвычайного, но они изрядно вредят окружающей среде.

Впрочем, если речь идет о нашей области, то она, по словам руководителя проектов международной технической помощи госкорпорации «Росатом» Анатолия Григорьева, стала заложницей политики обеспечения обороноспособности страны в годы холодной войны. И накопление здесь отработавшего ядерного топлива масштаб имело чрезвычайный. В девяностые годы прошлого века из эксплуатации было выведено 180 атомных подводных лодок. А ведь на всех на них было топливо. Решить множество проблем, связанных с радиационной безопасностью в губе Андреева, Гремихе, на Атомфлоте и других объектах Росатома в регионе, помогло именно международное сотрудничество. Так что значение его трудно переоценить.

Межведомственное и международное взаимодействие также стало предметом обсуждения на форуме. Участники рассмотрели вопросы экологической и радиационной безопасности в приполярных районах. Проанализировали деятельность Европейской экономической комиссии ООН по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике, а также проекты рабочей группы Арктического Совета по предупреждению, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации.

Во второй день конференции на акватории Кольского залива у Мурманского морвокзала прошли показательные учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации в Арктике.

Бороться с учебным пожаром, правда, пришлось не в лютый мороз, а в тридцатиградусную жару. В роли «пострадавшего» на учениях МЧС выступил, естественно, не мирно дремлющий у своего причала дедушка «Ленин», а молодой и амбициозный дизельный ледокол «Капитан Драницын».

Прибыв к морскому вокзалу, гости первым делом осмотрели выставку аварийно-спасательной техники и оборудования. Выстроившиеся на площади специальные автомобили и агрегаты готовы прийти на помощь всем и вся, попавшим в ту или иную беду.

Затем прошли собственно показательные учения. Условную беду придумали такую: на борту судна (его роль, повторюсь, сыграл «Капитан Драницын») в результате взрыва произошел пожар, несколько человек экипажа оказались при этом за бортом, а в акваторию Кольского залива вылилось судовое топливо.

— В учениях принимают участие пожарно-спасательные подразделения Мурманского гарнизона, силы линейного отдела полиции на транспорте и Морской спасательные службы Росморречфлота. Задействованы 94 человека, 13 единиц техники, четыре плавсредства, — сообщил журналистам перед началом «экшена» начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Мурманской области, он же — начальник учений Роман Касимовский.

Тут с носа «Драницына» повалил белый дым, участники конференции поднесли к глазам бинокли и понеслось! Учения прошли в четыре этапа. Первые два — тушение пожара с береговой черты и с акватории. Они были организованы силами Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Он, напомним, был торжественно открыт в конце октября 2015 года. Для борьбы с огнем были задействованы несколько пожарных расчетов и малое спасательное судно «Часовой». Оно, конечно, малое, да удалое! В числе прочих достоинств «Часового» — оборудование для водяного и пенного тушения. Без пены, правда, в этот раз, похоже, обошлись. И то сказать — пожар-то условный.

Чтобы не дать огню шанс, ледокол изрядно, как машину на бесконтактной мойке, окатили водичкой с берега и моря. «Тонущих людей» подобрал катерок. Это был уже третий этап учений.

На четвертом подоспевший к месту событий спасательный катер-бонопостановщик «Виктор Петров» Морской спасательной службы Росморречфлота со знанием дела установил вокруг условного пятна с мазутом боновые заграждения. В реальной ситуации само топливо было бы собрано с поверхности моря. А незначительные его остатки обработали бы специальным реагентом, чтобы они пошли на дно морское, не причинив вреда окружающей среде.

И все это действо, повторюсь, проходило на тридцатиградусной жаре. Впрочем, как браво отчеканил журналистам Роман Касимовский, наших спасателей жара не пугает. Они ко всему готовы. И то сказать: с огнем справились — справятся и с редким в Заполярье знойным солнышком.

— Основная и практическая части конференции прошли, как у нас говорят, без замечаний. Были высказаны интересные идеи и предложения нашими военными в части более тесного сотрудничества с ними в области поиска и спасения людей. Мы это учтем. Это полезно. Минобороны России проявляет сейчас в Арктике активность. Так что будем готовить необходимые документы, — подвел итог учениям и конференции в целом представитель МЧС России в Постоянном представительстве РФ при Евросоюзе и Евроатоме Игорь Веселов.

Участники конференции осматривают аварийно-спасательную технику.

Журналисты общаются с владыкой Иаковом, освятившим Северный морской путь.

За ходом учений наблюдали в бинокли.