А семга все болеет…

В последнее время в средствах массовой информации и Интернете сообщается о вылове больных особей семги в реке Кола. На днях этот вопрос рассмотрели в правительстве области на оперативном совещании.

Как доложил председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин, в настоящее время в бассейнах рек Кола и Тулома, как и в аналогичный период последних трех лет, регистрируются случаи заболевания дикой популяции семги.

Напомним, в 2015 году у семги был диагностирован ульцеративный дермальный некроз кожи лососевых (УДН). Болезнь в начальной стадии поражения характеризуется появлением на теле рыбы серых пятен, которые впоследствии изъязвляются и происходит вторичное инфицирование грибком сапролегния. Ослабленная рыба погибает. Это заболевание мало изучено, для человека не опасно и поражает только дикую семгу. Методов лечения рыбы от УДН не существует.

В результате на сегодня сложилась следующая ситуация: на рыбоучетном заграждении реки Кола учтено прохождение 2327 экземпляров семги, из которых с признаками УДН выявлено 463 экземпляра, что составило 20 процентов от общего количества. На рыбоходе реки Тулома учтено 3345 экземпляров, из которых 142 с признаками УДН, что составило 4,2 процента. Как отметил Алексей Касаткин, в текущем году по сравнению с прошлым ситуация в реке Кола более сложная, отмечается большее количество больной рыбы.

— Ситуация отслеживается ежедневно. В рамках мониторинга продолжается отбор проб рыбы, воды, грунта для проведения комплексных лабораторно-диагностических исследований в аккредитованных лабораториях. Организован сбор и утилизация погибшей рыбы, — отметил докладчик.

На реке Кола Мурманским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» оборудованы два места дезинфекции рыболовного инвентаря и экипировки на лицензионных пунктах в поселках Молочный и Шонгуй. Также размещена вся необходимая для рыбаков-любителей информация об УДН и дезинфекции орудий лова.

Отобраны пробы семги из рек Кола и Тулома для исследования на заразные бактериальные болезни, а также пробы воды и грунта. В результате возбудителей особо опасных болезней рыб, а также превышений уровня химико-токсикологических и радиационных показателей безопасности не выявлено. Подтвержден диагноз сапролегниоз как сопутствующее УДН заболевание.

Достигнута предварительная договоренность с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) о проведении научных исследований по определению этиологии возбудителя заболевания: генетических и вирусологических исследований, проведения электронной микроскопии. Это необходимо для установления путей распространения заболевания. В эти дни специалисты ВНИРО уже должны были прибыть на Кольский полуостров.

— Осуществляется постоянный контроль и за рыбоводными хозяйствами. На сегодня все они эпизоотически благополучны, в том числе осуществляющие деятельность на реке Тулома. Информация о выявлении больной и погибшей рыбы в других внутренних водоемах не поступала, — подчеркнул Алексей Касаткин.

Мониторинг ситуации будет продолжен, чтобы постараться установить причину болезни рыб.