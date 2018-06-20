За жизнь с комфортом!

Реализацию на территории Мурманской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» правительство региона рассмотрело на оперативном совещании, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

В рамках проекта с прошлого года у нас реализуется региональная государственная программа. О ходе ее выполнения доложил министр строительства и территориального развития Леонид Кан.

В 2017 году, сообщил он, на софинансирование региональных и муниципальных программ благоустройства направлено более 273 миллионов рублей. В том числе средств федерального бюджета — около 120 миллионов,

областного — более 106 миллионов, муниципальных и внебюджетных средств — 47 миллионов рублей. В 2017 году в 29 муниципальных образованиях благоустроено 70 дворовых и 29 общественных территорий, а также один городской парк.

В текущем году на эти цели будет направлено более 377 миллионов рублей. В том числе средств федерального бюджета — 120,6 миллиона, областного — 150 миллионов, муниципальное софинансирование составит 107,2 миллиона рублей. Участие в федеральном проекте примут 30 муниципалитетов. Планируется благоустроить 94 дворовых и 43 общественные территории.

Кроме этого, принято решение пяти муниципальным образованиям с численностью менее 1000 человек, которые не смогут принять участие в приоритетном проекте, предоставить субсидию из областного бюджета на благоустройство территорий в размере по 250 тысяч рублей. Речь идет о Зареченске, Териберке, Туманном, Ура-Губе и Варзуге.

Доложил министр и о выявленных недостатках на объектах 2017 года, а также мерах по их устранению. В частности, были выявлены недостатки на 30 объектах, что составляет 30 процентов от общего числа благоустроенных объектов в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Полярных Зорях, Апатитах, Оленегорске, ЗАТО Александровск, Североморске, Видяеве, Заозерске, Островном, Кандалакше и Заполярном.

К основным недостаткам можно отнести: наличие строительного мусора, отсутствие бетонирования стыков между бортовыми камнями, некачественная планировка территории. Кое-где не выполнены работы по восстановлению зеленой зоны после проведения работ, осуществлен некачественный монтаж оборудования на детских площадках, отмечено проседание тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия. По информации муниципалитетов, главы которых в режиме видео-связи приняли участие в совещании, плановые сроки по устранению недостатков — июнь-июль текущего года. Минстроем региона утвержден график проверок устранения недостатков. Под особо пристальным вниманием находятся Мурманск, Мончегорск и Кандалакша.

Продолжая тему благоустройства, Леонид Кан также сообщил, что город Полярные Зори стал победителем проводившегося Минстроем России Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Вместе с победой муниципалитет получит субсидию на реализацию представленного в ходе публичной защиты проекта по обустройству бульвара на улице Партизан Заполярья. Максимальная сумма может достигнуть 55 миллионов рублей.

— Успешную практику участия в конкурсе Полярных Зорь нужно обобщить и довести до сведения других муниципальных образований, — подчеркнул Алексей Тюкавин.