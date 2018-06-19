Успеть за 24 часа.

Вы можете описать свой среднестатистический день? Сколько стаканов воды выпиваете, сколько раз моете руки, сколько часов проводите у компьютера? Ну, потребление воды, наверное, кто-то и считает, а вот все остальное… Словом, задачка для большинства из нас не из простых.

И это касается одного человека. Что уж говорить о целом регионе, где в расчет принимаются демографические, производственные и прочие показатели. Да еще просчитать все это не, скажем, за прошлый год, а за восемь десятилетий!

К юбилею любимого всеми нами края Мурманскстат подготовил интересную подборку. Она так и называется — «Один день Мурманской области». Все показатели в ней рассчитаны в среднем за сутки, исходя из календарного числа дней в году. Полюбопытствуем?

Начнем с новорожденных. В далеком ныне 1940 году в среднем в области ежедневно на свет появлялось 35 малышей. Очень хороший показатель, нам бы его сейчас! Но обо всем по порядку. Пик рождаемости пришелся на 1980 год — 44 ребенка. В начале нынешнего века произошло резкое снижение этого показателя (2000 год — 22 малыша, 2005-й — 23). Некоторое улучшение наметилось в 2010 году, когда на свет ежедневно в среднем появлялось 26 детей. Цифра по прошлому году — 21 ребенок. Впрочем, нужно, конечно, учитывать, что средний возраст северян от года к году увеличивается. Да и население области, увы, продолжает сокращаться.

На этот счет тоже есть статистика. В том же 1940 году в регион ежедневно (в среднем, конечно) приезжал 191 человек, а уезжало 156. Наибольший приток населения отмечен в 1960-м — 203 человека при 179 упаковавших чемоданы. Баланс прибытия-убытия ушел в минус в 1995 году. Тогда население региона ежедневно пополняли 100 человек, а 144 человека покидали Заполярье.

В прошлом году соответствующие показатели составили 109 и 119 человек. При этом надо учесть, что с 2015 года в учет долгосрочной миграции населения включены лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более, а также лица, снятые с регистрационного учета в связи с окончанием срока пребывания. Проще говоря, учитывать стали и трудовых мигрантов.

Прежде чем закончить с демографией, рассмотрим еще один показатель — число зарегистрированных браков. В 1940 году свои семейные узы скрепляли штампом в паспорте 7 пар ежедневно. Свою победу Гименей отпраздновал в Заполярье в 1990 году — 29 пар! Все последние годы плавно снижается численность населения, а вслед за ней и число браков: 2015 год — 17, 2016-й и 2017-й — 16. В общем, «горько!» у нас кричат все реже.

Теперь поговорим о двигателе прогресса — торговле. Вот уж где есть чему порадоваться! Благосостояние населения от года к году растет. И несмотря на все демографические, экономические и иные сложности разных периодов жизни региона оборот розничной торговли неизменно демонстрирует уверенный рост. Оттолкнемся от неизбывного 1940 года. Цифры скромные — 0,2 миллиона рублей в день. 1970-й — уже 1,7 миллиона, 1990-й — 4,8. Перейдем к временам не столь древним: 2010 год — 281,8 миллиона, 2016-й — 422,8, 2017-й — 448 миллионов ровно.

Люди женятся, разводятся, рожают и воспитывают детей, едят и покупают необходимые или не очень товары. Но в основе всего, конечно же, лежит производство. Люди работают. Именно промышленный потенциал и его потребности определяют многие, если не все социальные и демографические показатели.

Возьмем пару производственных отраслей. Начнем с апатитового концентрата. Перед войной его ежедневное производство составляло всего одну тысячу тонн. С шестидесятых годов наметился существенный рост. И в 1990 году был пройден максимум — 22,2 тысячи тонн в сутки. Экономические трудности девяностых не заставили себя ждать. Уже спустя пять лет производство камня плодородия обвалилось до 9,1 тысячи тонн. Однако начало нового века ознаменовало прогресс: 2000 год — 11,3 тысячи тонн. Спустя еще пятнадцать лет — 12,2 тысячи тонн. Рост производства продолжается: 2016 год — 13 тысяч и 2017 год — 14 тысяч тонн ровно.

Растет, хоть и не без определенных колебаний, и производство еще одного концентрата — железорудного. В 1960 году (ранее данных нет) его производили 6 тысяч тонн ежедневно. Спустя всего десять лет цифры возросли до 20,7 тысячи тонн. Пик пришелся на 1990 год — 32 тысячи тонн ровно. И снова спад лихих девяностых: 1995 год — чуть более 9 тысяч тонн. Но в 2000-м — уже 19,4 тысячи. Затем существенных провалов не было. В прошлом году производство составило 28,3 тысячи тонн, приблизившись к рекорду почти тридцатилетней давности.

Ну и напоследок о цифрах, снижение которых не вызывает печальных мыслей. В 1940 году северяне ежедневно отправляли более 18 тысячи писем и открыток, почти 2 тысячи телеграмм и 800 посылок. Эпистолярный бум пришелся на 1980 год — 125,4 тысячи и 11,8 тысячи (вторая цифра — телеграммы) отправлений. Посылочный — на 1990-й — 9,3 тысячи в сутки.

Последние данные по письмам и открыткам таковы: 2016 год — 26,1 тысячи, 2017-й — 25,1 тысячи. Плюс почти 700 посылок. Что касается телеграмм, то это уже почти забытый способ напомнить о себе: 70 штук в 2016 году и 60 штук — в 2017-м.

Что ж, время идет вперед, и теперь, наверное, интересно было бы посчитать (если анонимность в интернете запретят, возможно, это тоже скоро можно будет сделать) послания электронной почты. Ведь для нынешней молодежи слово «телеграмма» ассоциируется больше с одноименным мессенджером, чем с наклеенной на бланк ленточкой телетайпа.