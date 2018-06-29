У нас товар, у вас купец!

В конце прошлого года федеральное министерство образования и науки разработало проект комплексной программы, которая направлена на развитие научного научно-технологического потенциала Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Часть ее компонентов должна быть реализована в регионах. О ходе этой работы в Мурманской области шла речь на заседании координационного совета по научно-технической и инновационной политике. В минувшую среду его провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

— В отличие от иных программ, в которых речь идет о стратегическом развитии АЗРФ, эта программа направлена на то, чтобы создавать конкретные якорные инновационные продукты и технологии. И, учитывая масштаб нашей Арктической зоны, было решено сформировать ядро программы на федеральном уровне, а на местах разрабатывать отдельные региональные компоненты, направленные на решение проблем социально-экономического развития конкретных территорий, — сообщил руководитель международного информационно-аналитического центра междисциплинарных исследований развития АЗРФ Георгий Гогоберидзе.

Мурманская область, продолжил он, является одним из ключевых регионов АЗРФ, ее смело можно назвать локомотивом, обеспечивающим планомерное поступательное движение страны на Крайний Север. В регионе представлены практически все основные отрасли производства, а значит, и программа должна получиться комплексной, охватывать все сферы экономической и социальной жизни. В ближайшее время она будет разработана, а уже со следующего года должна начаться реализация.

К участию в программе привлекут хозяйствующих субъектов рыбной и горнодобывающей отраслей, портового хозяйства, логистики и так далее, а также научный потенциал края, который будет непосредственно реализовывать те заказы, которые дадут им производственники. Впрочем, возможен и другой вариант сотрудничества, когда уже разработанную новую технологию будут предлагать предприятиям к внедрению.

Чтобы выяснить потребности наших компаний и узнать их потенциал, во все крупные предприятия региона уже отправлены запросы. Этот информационный этап очень важен. Ведь зачастую разработчик технологии и тот, кому она весьма пригодилась бы, образно говоря, сидят в одном здании через стену, но не знают о существовании друг друга.

Разрушить эту символическую стену и должна новая программа. Как пример будущего сотрудничества науки и производства Гогоберидзе привел планы по разработке и внедрению инновационных строительных материалов, которые можно будет использовать при строительстве жилья и дорог. Обладая повышенной теплоизоляцией и морозоустойчивостью, они остаются легкими и достаточно дешевыми. Технологии разрабатываются на базе Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) и ФИЦ «Кольский научный центр». В качестве индустриального партнера планируют привлечь одно из крупных производственных предприятий региона.

Вопросов к докладчику после выступления возникло немало. И большинство из них сводилось к следующему: какие инновационные разработки может реально предложить тот же МАГУ, который еще вчера был педагогическим институтом? А Кольскому научному центру посредники не нужны — его институты и без новой программы активно работают с производственниками.

— Мы обладаем не технологиями, а компетенциями, — парировал Георгий Гогоберидзе. — Мы знаем, где и кто сможет реализовать предложенные производственниками идеи. Не обязательно в Мурманской области.

— Речь не идет о том, чтобы, скажем, начать разрабатывать у нас новые реакторные установки, — снизил накал дискуссии Алексей Тюкавин. — Нужно объединить высшую школу и ученых и найти их идеям дополнительное федеральное финансирование.

Денежная тема сразу остудила страсти. Действительно, федеральная компонента программы, насколько сейчас можно судить, будет предусматривать определенное финансирование из Москвы. Имея в регионе объективно серьезный научный потенциал, такую возможность упускать нельзя.