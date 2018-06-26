Интернет вместо переписчика.

В октября в России пройдет пробная перепись населения. Эта тема стала основной на деловом завтраке, на который в преддверии профессионального праздника — Дня работника статистики, отмечаемого 25 июня, руководитель Мурманскстата Вячеслав Морозов пригласил представителей ведущих СМИ региона.

— Органы статистики обладают большими фондами оперативной и годовой информации. Сегодня на наши данные опираются практически все долгосрочные программы развития экономики и социальной сферы, — отметил Вячеслав Морозов. — В 2017 году Мурманскстатом было выпущено более двух десятков тематических и комплексных сборников и буклетов, 80 докладов, 150 информаций и экспресс-информаций, 21 презентация, более трех тысяч статтаблиц.

Но вернемся к основной теме состоявшегося разговора. «Большая», всероссийская перепись пройдет двумя годами позже, с 1 по 31 октября 2020 года. Подготовка к ней уже началась. Одно из мероприятий — та самая пробная перепись. При ее проведении будут отработаны передовые технологии, которые применят в 2020 году.

— Это пилотное обследование будет серьезно отличаться от всех, проводившихся ранее, — уточнил Вячеслав Морозов. — Предстоит проверить применение принципиально новых для России способов сбора статинформации.

В частности, речь идет об интернет-переписи. Дело в том, что уже в 2010 году, когда россиян переписывали в предыдущий раз, многие изъявляли желание сами заполнить опросные листы в электронном виде. Теперь такая возможность у них появится.

Пробная перепись пройдет в два этапа. Чтобы сохранить интригу, начнем со второго. Так называемый локальный этап состоится с 16 по 31 октября. Он предусматривает обход всех жилых помещений для сбора сведений. На вопросы переписчиков можно будет ответить дома. Листы будут заполняться в электронном виде с помощью планшетов. Впрочем, для поклонников старой школы предусмотрены и обычные бумажные листочки. Они пригодятся и в случае внезапного — чего не бывает в жизни! — отказа техники.

Для тех, кто не желает принимать у себя гостей, будут организованы стационарные участки. Для этого налажено взаимодействие с Почтой России. Адреса таких участков можно уточнить на официальном сайте пробной переписи (адресок будет ниже).

Локальный этап (перепись-то пробная) пройдет в десяти районах девяти субъектов Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии, Якутии, Новгородской, Иркутской и Сахалинской областях, а также в Красноярском и Камчатском краях.

Как видим, нас там нет. Однако, если вы хотите уже в этом году оставить свой след в российской истории, отчаиваться нет повода. Для неравнодушных граждан предусмотрен первый этап пробной переписи — всероссийский. Он пройдет с 1 по 10 октября. В течение этого времени все граждане страны могут самостоятельно пройти интернет-перепись на едином портале государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru. Правда, для этого необходимо иметь на портале подтвержденную учетную запись. Но время, чтобы ее завести, еще есть.

В переписных листах нужно будет сообщить ваш пол, возраст, дату и место рождения, семейное положение, родной язык, уровень образования, источники доходов и еще много чего. Впрочем, ценителям личного пространства беспокоиться не о чем. Все данные обезличены и будут использоваться исключительно в обобщенном виде. Так что на вашу трешку в хрущевке, кралю-жену (или законного альфа-самца) и милашек-детей ни один плохой человек позариться не сможет.

Остались вопросы? Ответ на большинство из них можно получить на уже упомянутом официальном сайте пробной переписи по адресу www.ppn2018.ru.