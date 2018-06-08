Росатом готов поделиться…

Мобильные реакторы малой мощности, энергетические установки для подводных добычных комплексов, технологии опреснения морской воды, нанокомпозитные материалы и даже анализаторы для геологоразведки — и это лишь часть инновационных технологий, которые может предложить Росатом.

О новейших разработках, которые уже существуют на сегодня и с которыми госкорпорация планирует в ближайшее время выходить на рынок, членам общественного совета по безопасному использованию атомной энергии в Мурманской области рассказал руководитель проекта Блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом» Антон Зубков (на снимке).

Учитывая место встречи, акцент, конечно, был сделан на проектах, которые могут оказаться полезными и даже незаменимыми в суровых условиях Арктики. Северным территориям Россия отводит особую роль. Для достижения поставленных целей разработана долгосрочная стратегии по расширению инфраструктуры в приполярных районах, которая поможет создать условия для социально-экономического и промышленного роста региона, а также поддержания здесь необходимого уровня обороноспособности страны. При этом важно сохранить уникальную и хрупкую окружающую среду Арктики. И здесь «чистые» технологии Росатома трудно переоценить.

— Госкорпорация «Росатом» — не только лидер мирового рынка ядерных технологий, но и одна из крупнейших компаний страны. В ее составе около четырехсот организаций, научных и производственных площадок, включая зарубежные активы. Фактически это универсальная компания, располагающая всеми звеньями производственной цепочки — от добычи полезных ископаемых до вывода ядерных объектов из эксплуатации, — отметил Антон Зубков.

Что же может предложить «корпорация знаний» Арктике? В первую очередь, энергию. Кстати, в прошлом году доля атомной энергии составил 17,3 процента в общем объеме электрогенерации в России. Но северной отдаленке нужны не столько мощные АЭС, сколько атомные станции малой мощности. Соответствующие разработки у Росатома имеются.

О плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» мы уже подробно рассказывали. Проект воплощен в металле и вышел на финишную прямую. В будущем году ПЭБ должен начать работать на Чукотке.

Но у атомщиков есть и другие инновационные и энергоэффективные решения для организации устойчивого электроснабжения отдаленных районов. Они позволяют формировать и поставлять в нужную точку в минимальные сроки и с небольшими затратами комплексы ядерных энергетических установок различного назначения в диапазоне мощности от 1 до 100 мегаватт. Их преимущества — высокое качество вырабатываемой электроэнергии и, что весьма важно, стремящееся к нулю воздействие на окружающую среду.

— Линейка АЭС малой мощности достаточно широка. Такие энергетические установки могут быть различных типов — подводные, контейнерные. Они мобильны. Это позволяет применять их в разных условиях для ускорения развития конкретных территорий, — уточнил докладчик.

Оно и понятно: несколько контейнеров с готовой к эксплуатации в течение нескольких лет без перезарядки топлива АЭС можно доставить в самую отдаленную точку, обеспечив энергией поселок. Тянуть туда линию электропередачи или бесконечно подвозить топливо к дизель-генератору куда сложнее, а подчас и вовсе невозможно.

При этом следует учесть и многозадачность АЭС. Кроме выработки электроэнергии, они могут давать тепло, а также опреснять воду. Последняя технология, конечно, не очень актуальна для Севера — воды здесь, как правило, достаточно. Но отдаленка есть не только в Арктике, но и в южных районах.

Теперь поговорим о континентальном шельфе. Для освоения скрытых в его недрах месторождений углеводородного сырья требуются подводные добычные комплексы. Российский шельф — самый большой в мире по площади, свыше 6,2 миллиона квадратных километров, из которых 4 миллиона перспективны для разработки нефти и газа. При этом две трети уже разведанных ресурсов приходятся на шельф северных морей — Баренцево и Карское, а также район Сахалина.

Однако российские технологии для их разработки отсутствуют. В производстве подводного добычного оборудования лидируют BP, Total и ряд других зарубежных компаний. В связи с санкциями поставки от них оборудования и технологий фактически прекращены. И Росатом может внести свой вклад в решение этой проблемы. Ряд разработок в этом направлении имеется. В частности, те же мини-АЭС, способные работать под водой, обеспечивая энергией как сами добычные комплексы, так и промежуточные насосные станции, необходимые для перекачки углеводородов на берег.

Но возможности госкорпорации не ограничиваются собственно атомными проектами. Есть и сопутствующие ноу-хау. Создаваемые для решения профильных задач инновационные технологии могут быть использованы в различных отраслях народного хозяйства.

В частности, в геологоразведке. Создан подводный анализатор по определению химических элементов в твердой фазе методом нейтронно-активационного анализа. Согласитесь, звучит весьма серьезно. Этот прибор позволяет с высокой точностью определять количественное содержание в породе конкретного металла за счет интенсивности спектра и способен решать задачи поиска и разведки глубоководных рудообразований, включая цветные и благородные металлы. Ну а если надо, может найти под водой и боеприпасы. Это так, к слову.

Разработаны новые суперконструкционные материалы для производства изделий социального назначения на базе полиэфиркетона (ПЭК) и полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) и различных нанокомпозитов на их основе. Их ключевая особенность — способность выполненных из них изделий длительное время работать при экстремально низких температурах (вплоть до минус 60 градусов), под воздействием химически агрессивных веществ, а также при сильном радиационном излучении. Не страшны им и электрические нагрузки. В Арктике с ее суровыми условиями применение таким композитам явно найдется.

В числе наработок и энергосберегающие, пожаробезопасные пенополиуретановые полимерные композиционные материалы строительного назначения. Они снижают потери тепла в два-три раза. А срок эксплуатации выполненных из них трубопроводов возрастает до тридцати лет. В общем, внести свой вклад в освоение Арктики Росатом полностью готов.