Пять кило и три букета.

Начинается пора отпусков, многие северяне, возвращаясь домой, захотят привезти деликатесы или, например, цветы для своих друзей и близких. Сколько путешественник может ввезти в Россию беспрепятственно?

Во избежание неприятностей, которые могут возникнуть у наших земляков при пересечении границы, мы попросили специалистов управления Россельхознадзора по Мурманской области напомнить правила ввоза в страну продукции животного и растительного происхождения.

— На территорию Российской Федерации частным лицам разрешается ввоз для личного пользования без разрешения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и без ветеринарного сертификата страны отправления до пяти килограммов включительно (в расчете на одно физическое лицо) готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке. Есть и дополнительное условие: страна-производителя этого товара и страна вывоза должны быть благополучны в эпизоотическом отношении, — пояснила заместитель начальника отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Екатерина Кормакова.

Теперь о дарах полей и огородов. Карантинному фитосанитарному контролю подлежит широкий перечень подобной продукции: различные растения, овощи, фрукты, семенной материал, зерно, крупы и так далее.

По весу требования аналогичны: без сопровождения фитосанитарным сертификатом — он выдается национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера и процедурой его получения частное лицо вряд ли захочет усложнять себе жизнь — можно ввезти не более пяти килограммов. Но есть и нюансы.

— Это не должен быть семенной и посадочный материал, а также картофель. Что касается цветов, то в ручной клади и багаже разрешается их ввоз без фитосанитарного сертификата в количестве не более трех букетов. При этом в каждом букете должно быть не более пятнадцати срезанных цветов, — уточнила государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ и фитосанитарного надзора Екатерина Фицнер.

Следует также обратить внимание путешественников на то, что ввоз всей упомянутой выше продукции допускается только через пограничные пункты пропуска, где организована работа подразделений Россельхознадзора. В нашей области таких три: пограничный контрольный пункт «Борисоглебск», аэропорт Мурманск и Морской пункт пропуска Мурманск. А вот в автомобильных пунктах пропуска Салла и Лотта на российско-финской границе пограничный ветеринарный и фитосанитарный контроль не осуществляются. Так что ввезти соответствующую продукцию через них нельзя.

Северяне, которые собираются пересекать границу в другом регионе, могут ознакомиться с перечнем пунктов пропуска, где действуют подразделения Россельхознадзора, на официальном сайте ведомства (www.fsvps.ru) в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит», подраздел — «Евразийский экономический союз, пункты пропуска». На этом же сайте можно уточнить наличие каких-либо ограничений по ввозу подконтрольной продукции из конкретных стран.

Если вопросы все-таки остались, за разъяснениями следует обратиться непосредственно в теруправление Россельхознадзора по телефонам в Мурманске: 45-64-09 (отдел пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте) и 45-64-07 (отдел карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ и фитосанитарного надзора).