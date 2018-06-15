Отопительный сезон всё…

«Летнюю» тему окончания отопительного сезона власть региона рассмотрела на оперативном совещании при губернаторе.

В этом году теплый май принес северянам не только радость, но и некоторые трудности. Сначала жители области жаловались на духоту в квартирах и требовали немедленно отключить отопление. Затем, когда в июне резко похолодало, опять посыпались жалобы — теперь уже на холод в тех муниципалитетах, где отопительный сезон завершился.

— Я хочу обратиться не только к главам администраций муниципальных образований, но и к жителям области. Решение о завершении отопительного периода принято совершенно верное, это абсолютно правильно и соответствует всем основным законодательным нормам, в том числе 354-му постановлению и закону о местном самоуправлении, — подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

Теплоснабжающие организации приступили к опрессовке и гидравлическим испытаниям, по результатам которых выявлены проблемы на изношенных участках, на некоторых уже начаты ремонтные работы. Технологическое оборудование и инженерные сети частично выведены из эксплуатации на период подготовки к очередному отопительному периоду, что в совокупности с техническими особенностями процесса производства тепловой энергии не позволит осуществить экстренный запуск теплоснабжения в связи с колебаниями температуры наружного воздуха. То есть возобновить отопление не представляется возможным.

— Но нам с вами приходится учитывать и фактор общественного резонанса — те самые потоки жалоб то на жару, то на холод. Я ни в коем случае не призываю по первому требованию крутить вентили туда-сюда — это технически невозможно. А вот разъяснить людям положение вещей можно и нужно, — отметила глава региона. — У вас, главы муниципальных образований, есть информационные ресурсы — газеты, интернет-сайты, радио, телевидение. Уделите внимание этой теме, объясните жителям, что лето, какое бы оно ни было, не бесконечно, и в это период необходимо готовиться к наступающей зиме, отремонтировать сети. Что лучше: пережить без отопления +5 градусов или остаться без него в -30?

Думается, последний вопрос был риторическим.