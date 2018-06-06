От планктона до высших хищников.

Океанологи, ихтиологи, промысловики… В эти дни они ходят по деловому центру «Меридиан» в Мурманске косяками. Здесь проходит 18-й российско-норвежский симпозиум «Влияние изменений экосистемы на промысловые ресурсы в высоких широтах».

Больше ста лет назад три ученых — один русский, Николай Книпович, его имя носит сейчас ПИНРО, и два норвежских — Георг-Оссиан Сарс и Йохан Йорт основали Международный совет по исследованиям моря (ИКЕС). С тех времен и началось сотрудничество наших двух стран в сфере рыболовства и смежных отраслей.

А шестьдесят лет назад в Мурманске прошел первый российско-норвежский симпозиум. С этого момента встречи ученых в столь представительном формате проводятся регулярно — поочередно в Норвегии и России. Нынешняя, восемнадцатая, можно сказать юбилейная.

— Обычно симпозиумы тематические, посвященные одной узкой проблеме, они для этого и создавались. Но поскольку этот юбилейный, мы решили тематику расширить и сделать его более научно-популярным, поставив задачу привлечь как можно больше молодых ученых, включая аспирантов и студентов. Чтобы они между собой общались, давали идеи, задавали вопросы, может быть, даже неудобные, — рассказал и.о. директора ПИНРО Евгений Шамрай.

— А есть кому передавать опыт? — задали Евгению Александровичу свой неудобный вопрос журналисты.

— Хочется сказать — да, но не хочу молодежь перехваливать, — отшутился он и продолжил уже серьезно: — Но в целом наше с норвежцами сотрудничество одно из самых успешных. У нас общее Баренцево море, где работает наш рыбопромышленный комплекс, только две страны. Мы должны между собой договариваться. И мы всегда находим компромисс. А результат известен всем: запасы всех водных биоресурсов в Баренцевом море находятся в удовлетворительном состоянии, они эксплуатируются на стабильном уровне. Мы первые стали применять экосистемный подход, то есть учитывать взаимоотношение всех объектов между собой — млекопитающих, птиц, рыб. Одновременно наше море очень уязвимое, оно окраинное. И наши совместные исследования позволяют не бороться с последствиями, а предотвратить негативное воздействие.

— Сотрудничество с Россией — пример того, как надо это делать, — подтвердила директор Института морских исследований в Бергене (ИМИ) Сиссиль Рогнэ. — Мы хорошо справляемся с возникающими проблемами. Основная задача симпозиума — еще раз оценить текущую ситуацию, а также перспективы совместного управления запасами Баренцево моря. Нужно использовать осторожный подход к использованию рыбных запасов. Все меняется, нужно подстраиваться под ситуацию. Изменения происходят весьма существенные, и надо постоянно держать их в поле зрения. Только тогда можно сохранить ситуацию на приемлемом уровне.

— Ситуация с рыбными запасами в Баренцевом море в настоящее время очень хорошая. Это стало возможным во многом благодаря сотрудничеству России и Норвегии. Что касается будущего, то предсказать развитие событий сложно. Многое, безусловно, зависит от нас. Но есть и серьезные внешние вызовы. Так, температура моря уже много лет неуклонно повышается. Биоресурсы меняются. Рыба мигрирует, двигается все дальше на север, — уточнил норвежский ученый Харальд Гьйосетер.

Сам он уже сорок с лишним лет занимается мойвой. Эта рыбка, кстати, один из основных биологических видов в Баренцевом море. В этом году после перерыва вновь разрешен ее лов.

— Как обстоят дела? Что-то радикально улучшилось? — поинтересовались журналисты.

По мнению ученого, ничего сверхъестественного не произошло.

— На протяжении последних тридцати лет промысел останавливался трижды. Но сейчас запасы восстановились. Мойва имеет короткий период жизни, и запасы ее все время меняются, — пояснил он.

Симпозиум продлится три дня. Работа будет вестись в пяти секциях: океанография, планктон, бентос, рыбы и высшие хищники. Выработанные в ходе обсуждения рекомендации опубликуют в научных изданиях. И их станут использовать комиссии по рыболовству двух стран.