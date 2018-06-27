Не перетоп, так утечка.

О корректировках платы за коммунальную услугу по отоплению на оперативном совещании в правительстве области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, доложила руководитель Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Алена Кузнецова.

Ситуация с перерасчетами, сообщила она, в целом по области затрагивает около двух тысяч многоквартирных домов. В частности, в адрес ГЖИ поступила информация Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» о проведении корректировки размера платы за отопление по многоквартирным домам города Кировска. Из представленной информации следует, что в 48 многоквартирных домах корректировка размера платы за отопление составила свыше 150 рублей с квадратного метра.

Проведено выборочное обследование восьми домов. В ходе проверочных мероприятий выявлен ряд нарушений, таких как отсутствие изоляции на трубопроводах отопления и горячей воды, капельные течи, потребление теплоносителя для обогрева полотенцесушителей в межотопительный период, затопление подвальных помещений, наличие мусора.

Также установлен факт систематических перегревов в многоквартирных домах. Температура теплоносителя обратного трубопровода в отопительный период превышала установленные графиком параметры.

— Указанные нарушения оказывают влияние на большие корректировки «к доначислению» по многоквартирным домам при расчете платы за коммунальную услугу по отоплению, — подчеркнула Алена Кузнецова.

Инспекцией сделан вывод, что основной причиной высокого размера корректировки платы за отопление является перерасход тепловой энергии на отопление и нужды горячего водоснабжения вследствие отсутствия регулирования и балансировки, а также отсутствия или неисправности оборудования тепловых энергоустановок, отсутствия теплоизоляции, наличия утечек теплоносителя в многоквартирных домах.

Работа по анализу причин значительного объема расхода тепловой энергии должна проводиться управляющими компаниями совместно с ресурсоснабжающими организациями. По ее итогам должны составляться планы мероприятий по энергосбережению, которые затем будут предложены для утверждения собственникам помещений в домах. Инспекция продолжает контролировать ситуацию с перерасчетами в многоквартирных домах в Кировске. К следующему отопительному сезону дома необходимо подготовить должны образом, чтобы избежать перерасхода тепла.

Как сообщил по видео-связи глава администрации Кировска Сергей Свинин, он в целом согласен с выводами, сделанными ГЖИ. Но, учитывая масштаб накопленных проблем, часть из них может быть решена только на этапе капитального ремонта.

Необходимо ужесточить требования к управляющим компаниям при подготовке ими домов у очередному отопительному сезону, подчеркнул Алексей Тюкавин. Они должны понимать, что иначе паспорта готовности к зиме дома не получат.