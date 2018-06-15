Клеща взяли в клещи.

Ситуацию с вакцинацией от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) власть региона рассмотрела на оперативном совещании при губернаторе.

Сейчас северяне активно уезжают в отпуск, многие проведут лето в регионах, неблагополучных по КВЭ. Как подготовиться к этой ситуации и избежать проблем? О возможности профилактики энцефалита доложил министр здравоохранения Валерий Перетрухин.

Мурманская область, отметил он, не является эндемичной по КВЭ. Поэтому решение главного государственного санитарного врача о вакцинации населения против этой болезни по эпидемическим показаниям у нас не принято. Вакцинация проводится по желанию жителей региона за счет собственных средств.

Привиться на платной основе можно во многих медицинских организациях края — как государственных, так и частных. Скажем, в Мурманске сделать это можно в городской поликлинике № 1 по адресу улица Шмидта, дом 41/9, городской детской поликлинике № 4 по адресу улица Бочкова, дом 1 и в клинике «Губернский Лекарь» по адресу улица Карла Либкнехта, дом 34а.

Привиться против КВЭ можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до возможной встречи с клещом.

Курс вакцинации состоит из трех прививок. Вторая делается через 2-4 недели после первой, третья — еще через год. Иммунитет при этом сохраняется на три года. При соблюдении этих условий защита от клещевой инфекции обеспечена на все 100 процентов.