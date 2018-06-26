Километр подорожает.

20 июня областной комитет по тарифному регулированию на своем правлении утвердил новые тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам. Детально о новых тарифах доложила вчера на оперативном совещании в правительстве области заместитель председателя комитета Анна Багрова.

С 1 июля, сообщила она, тарифы составят: на пригородные перевозки — 3,08 рубля за километр, на междугородные — 3,81 рубля за километр. Увеличение небольшое, сейчас соответствующие тарифы составляют 2,80 и 3,46 рубля.

— Отмечу, что по результатам экспертизы экономической обоснованности тарифов постановлением нашего комитета от 24 октября 2017 года утверждены предельные (максимальные) тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 2018 год в размере: 4,62 и 8,19 рубля соответственно. Говоря простым языком, это истинная цена таких перевозок. Но, понимая, что комитет не может одномоментно установить экономически обоснованный тариф, который позволит автотранспортным предприятиям не нести убытков, комитет ежегодно устанавливает новые тарифы, постепенно повышая их, — отметила Анна Багрова.

Предложения комитета, подчеркнула она, были поддержаны на межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Мурманской области, объединенном общественном совете при Государственной жилищной инспекции, комитете по тарифному регулированию и министерстве строительства и территориального развития Мурманской области, а также на экспертном совете по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов) комитета по тарифному регулированию.

Сейчас комитет продолжает активно информировать население региона об изменении с 1 июля тарифов на коммунальные ресурсы, выезжая практически в каждое муниципальное образование. Просит он муниципалитеты подключиться к разъяснительной работе с населением, связанной и с повышением тарифов на межмуниципальные перевозки.

Правительство вынуждено повышать тарифы на перевозки, чтобы сдержать рост субсидий транспортникам на компенсацию убытков. Это вынужденная мера.

— Прошу представителей органов местного самоуправления подойти к информационной работе со всей серьезностью, — сказал ведущий заседание первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. — Повышение цен на межмуниципальные перевозки для населения сюрпризом стать не должно.

И последнее: повышение тарифов на перевозки жителей Островного водным транспортом (для этого ЗАТО он фактически является межмуниципальным) пока не планируется. Договор с Мурманским морским пароходством заключен до конца года. В этот период стоимость билетов останется неизменной.