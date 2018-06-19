Как защитить семужье стадо?

Тему борьбы с браконьерством на реках Кольского полуострова власть региона рассмотрела на очередном оперативном совещании в правительстве области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

— В этом году, судя по откликам рыбаков, браконьерство расцвело у нас как никогда, — подчеркнул он.

О текущей ситуации и мерах, которые могут быть предприняты для противодействия браконьерству, доложил и.о. министра рыбного и сельского хозяйства Андрей Алексеев.

В соответствии с действующим законодательством государственный контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов находится в ведении федеральных властей. С учетом этого министерство совместно с представителями муниципалитетов выработало ряд рекомендаций. В частности, речь идет о необходимости создания в муниципальных образованиях рабочих групп с участием представителей органов местного самоуправления, Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства, УМВД России по Мурманской области, Росгвардии и других заинтересованных государственных органов по организации и проведению мероприятий по выявлению незаконной торговли рыбой.

Рекомендации включены в перечень решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области. Они касаются всех муниципалитетов, но прежде всего — Кольского и Терского районов, на территории которых расположено большинство семужьих рек.

— В заключение хочу сказать, что создание атмосферы нетерпимости к браконьерству — это задача, которую можно решить только совместными усилиями, как со стороны сотрудников контролирующих органов, так и простых граждан, — отметил Андрей Алексеев.

Доклад Алексея Тюкавина не удовлетворил.

— Вы провели заседание межведомственной комиссии и успокоились? Что конкретно сделано: созданы ли рабочие группы, проводились ли проверки? Какие результаты? — поинтересовался он.

Однако его вопросы остались фактически без ответа. Одна из основных проблем, продолжил первый заместитель губернатора, — туристические сплавы. Туристы ловят рыбу там, где они хотят. Вопрос, что сделано в плане работы с туристами, был адресован министру развития промышленности и предпринимательства Ольге Кузнецовой. Именно в ведении этого министерства находится туризм.

Ежегодно вводится полный запрет на сплав по реке Варзуга в пределах заказника с 15 июля до ледостава, сообщила она. По информации турфирм, их клиенты браконьерством не занимаются.

— Вы надеетесь, что всю работу сделают туристические компании? — поинтересовался Алексей Тюкавин.

— Есть еще туристы, которые приезжают в частном порядке и сами и занимаются сплавами. А те, которые работают с турфирмами, браконьерством не занимаются, — уточнила Ольга Кузнецова.

— Надо запретить лов рыбы во время сплава, — подчеркнул Алексей Тюкавин. — И не должно быть сплавщиков, которые нигде не регистрируются. Это работа, которой надо заниматься. Если нужно — разрабатывать необходимую нормативно-правовую базу.

С тем, что необходимо в ряде случаев полностью запрещать сплав, увеличивать численность сотрудников рыбоохраны и других контролирующих и правоохранительных органов на местах, а также строго контролировать торговлю рыбой в неустановленных местах, согласились и представители муниципальных образований, на территории которых находятся семужьи реки.

— Я считаю, мы неактивно занимаемся этим вопросом, — резюмировал Алексей Тюкавин.

Министерствам рыбного и сельского хозяйства, развития промышленности и предпринимательства, а также природных ресурсов и экологии дано поручение подготовить свои предложения для решения проблемы с тем, чтобы рассмотреть их на отдельном совещании.