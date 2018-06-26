Из полуразрушенного — в недостроенное?

К качеству вводимых в строй домов остаются претензии. О выполнении обязательств по переселению граждан из аварийного жилфонда доложил правительству министр строительства и территориального развития Леонид Кан.

Мурманская область, отметил он, вошла в число 71 российского региона, которые полностью выполнили свои обязательства по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

На переселение израсходовано 2,97 миллиарда рублей. В том числе средств Фонда ЖКХ — 1,24 миллиарда, остальные деньги выделены из консолидированного бюджета области. За время реализации программы расселено 73,4 тысячи квадратных метров, переселено 3798 человек, построено 47 многоквартирных домов общей жилой площадью 68,1 тысячи «квадратов».

Особое внимание власти уделяют качеству вводимого жилья. На недоделки жаловались жители 12 домов из Мурманска, Кандалакши, Умбы. Претензии касались как мелочей, вроде сушилок для полотенец в ванных комнатах, так и серьезных вещей. В частности, в ряде случаев приходилось заменять даже системы водоснабжения.

— По состоянию на 31 декабря 2017 года все выявленные недостатки строительства устранены. Наша область исключена из реестра некачественного жилья, — сообщил министр.

Впрочем, праздновать победу еще рано. Проблемы, что называется, пошли на второй круг. И в настоящее время жители ряда домов обращаются с жалобами на некачественное устранение ранее выявленных нарушений. Под пристальным вниманием Госжилинспекции и Минстроя остаются и недостатки, выявленные в ходе ведомственного мониторинга.

— Наибольшее количество жалоб поступает от жильцов в Мурманске, — отметил Леонид Кан.

Предъявить претензии подрядчикам также порой непросто. Некоторые ушли с рынка и, чтобы добиться от них компенсаций или устранения недостатков, придется изрядно повозиться. Так что борьба за качества вводимого в рамках программы по расселению аварийного жилья будет продолжена.

В 2017 году было запланировано реализовать 1076 программных мероприятий, из них в полном объеме выполнено 885, частично — 140, не выполнено — 51. О ходе выполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области и оценке эффективности государственных программ в 2017 году министр экономического развития Елена Тихонова доложила на очередном заседании правительства региона, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Основными причинами выполнения мероприятий не в полном объеме или с нарушением плановых сроков, сообщила она, явились позднее заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также нарушение исполнителями и подрядчиками условий заключенных контрактов.

Говоря о реализации стратегии социально-экономического развития, министр подчеркнула, что из 108 показателей значения 65 по сравнению с предыдущим годом улучшились. Так, валовой региональный продукт на душу населения увеличился почти на 1 процент. Модернизация производства крупных промышленных предприятий позволила довести индекс производительности труда до 112,6 процента к уровню 2012 года. Стабилизировалась ситуация на региональном рынке труда, что привело к снижению уровня общей безработицы.

Сложным, но успешным назвал прошлый год председатель комитета по культуре и искусству Сергей Ершов, отчитываясь о результатах работы ведомства.

— Все показатели государственной программы выполнены в полном объеме. В частности, решена главнейшая задача — создание равного доступа к получению качественных услуг культуры для жителей Заполярья независимо от места проживания, — рассказал он журналистам перед началом заседания. — На этот результат работали театрально-зрелищные организации, оба наших музея, филармония, дворец культуры имени Кирова. На выезде проведено около двух тысяч мероприятий — концертов, фестивалей, конкурсов, праздников, зрителями которых стали около 70 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов. Театр кукол выиграл президентский грант в размере один миллион рублей на постановку «Саамские сказки для детей Севера». Благодаря этому впервые за многие годы смогли увидеть кукольные спектакли дети Краснощелья и Островного. На базе областного художественного музея открыт культурно-выставочный центр Государственного Русского музея.

Приоритетом в деятельности комитета оставалась работа по укреплению материально-технической базы областных и муниципальных учреждений культуры. На эти цели из регионального бюджета было направлено более 286 миллионов рублей, более 15,5 миллиона дополнительно привлечено из федерального бюджета.

Поинтересовались журналисты и ситуацией с областной драмой. Стало известно, что собственник здания бывшего кинотеатра «Атлантика», где сейчас работает театр, поднимает ему арендную плату.

— Для нас это было полной неожиданностью, — признался Сергей Ершов. — Сейчас мы входим в стадию переговоров с собственником. Это связано с решением ряда технических вопросов. Надеюсь, что здравый смысл возобладает. К решению проблемы подключились министерства имущественных отношений и юстиции. Сейчас ведутся переговоры. Пока есть только уведомление о повышении арендной платы. Самого повышения по факту пока нет. Театр оплачивает аренду в соответствии с действующим договором, который никто не отменял.

О работе своего ведомства отчитался и председатель регионального комитета по ветеринарии Алексей Касаткин. Основной результат работы — отсутствие особо опасных болезней животных (африканской чумы свиней, бешенства, бруцеллеза, гриппа птиц, сибирской язвы), а также случаев заболевания людей болезнями от продукции животного происхождения.

С 1 июля, напомнил докладчик, в соответствии с требованиями федерального ветеринарного законодательства электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) будет обязательна для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот подконтрольных госветнадзору грузов. Ветслужба полностью готова к работе в системе ЭВС, подчеркнул Алексей Касаткин.

В текущем году продолжена работа по мониторингу ситуации с ульцеративным дермальным некрозом (UDN) лососевых, в частности, заключен договор о сотрудничестве с Карельским институтом биологии РАН. Но факторов, которые бы способствовали проявлению этого заболевания, в наших реках не выявлено. Остается предположить, что рыба уже приходит к нам зараженной. А в пресной воде болезнь проявляет себя.