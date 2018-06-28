История Мурманской таможни (часть 2).

В послевоенные годы, как отмечает историк-краевед Виктор Головин, работа Мурманской таможни была подчинена главной задаче — восстановлению народного хозяйства. (Продолжение. Начало здесь.)

Как никогда остро вставали вопросы сохранности внешнеторговых грузов и их скорейшего продвижения потребителю, строгого учета и контроля хранения товаров в порту, тщательной проверки законности ввоза импортных грузов и использования их в соответствии с государственными планами.

На курсы — в Ригу

В период с 1 февраля 1945 года по 13 сентября 1946 года в Мурманской области действовала еще одна таможня — Печенгская (с 1 августа 1946 года — Петсамская). Но основная нагрузка по пропуску через границу экспортно-импортных грузов легла на плечи мурманских таможенников. Отсюда и внимание к кадрам.

В октябре 1945 года на базе Рижской таможни были организованы курсы подготовки и переподготовки работников таможенных учреждений, впоследствии преобразованные в ежегодные Всесоюзные курсы повышения квалификации таможенных кадров.

Обучение в Риге длилось 6 месяцев (в последующем — четыре и два месяца). Во время нахождения на учебе за слушателями сохранялась зарплата по основному месту службы. Кроме того, им оплачивалось стоимость проезда по железной дороге и выплачивались суточные. Мурманске таможенники стали направляться на курсы в Ригу с 1946 года.

С декабря 1945 года таможни делились на три класса. Мурманская относилась к первому, а Печенгская (Петсамская) — к третьему. Стоит отметить, что по категории Мурманская таможня стояла в одном классе с такими известными и крупными таможнями того времени, как Московская, Ленинградская, Одесская, Рижская, Таллинская и так далее. Другие портовые таможни — Архангельская, Новороссийская — имели категорию второго класса.

Оперативный состав таможни работал в три смены по восьмичасовому графику и делился на группы: корабельно-пассажирскую и транзитно-грузовую. На первую возлагались обязанности по оформлению судов загранплавания, пропуск пассажиров и членов экипажа, их вещей и багажа, борьба с контрабандой, ведение конфискационного делопроизводства. Вторая группа осуществляла контрольно-инспекторские функции, оформление грузовых документов, ведение статистики и отчетности в ГТУ.

Для работы на иностранных судах и судах заграничного плавания контрольно-пропускной пункт пограничных войск МГБ СССР ежегодно выдавал таможенникам пропуска. Отказ в выдаче пропуска или его продлении означал увольнение из таможни по профнепригодности.

Работа была очень напряженной. Только за 8 месяцев 1947 года при штате в 20 человек таможней было оформлено 230 судов. Контрабанду задержали в 80 случаях на сумму 57801 рубль.

В мае 1950 года было установлено премирование за задержание контрабанды в размере 100 процентов его стоимости. Из этой суммы 75 процентов выплачивались сотрудникам таможни, а 25 процентов переводились в союзный бюджет.

За здоровье английской королевы!

Для ускорения обработки судов и грузов в отдаленных от таможни портах Белого моря и Мурманского берега были созданы временные таможенные пункты в Кеми, Ковде, Керети и Линахамари, куда ежемесячно командировались сотрудники на период летне-осенней навигации. Только за 1951 год было 17 командировок общей продолжительностью 277 дней. Учитывая сложность оперативной работы в отдаленных портах, руководство таможни в первую очередь направляло туда коммунистов.

Впрочем, трудностей, иногда весьма неожиданных, у таможенников хватало и в Мурманске. Так, особенно сложно было воздержаться от выпивки на иностранных пароходах в торжественные дни. Был случай, когда инспектор С. В. Шинкаренко — совершенно не пьющий человек — отказался от предложения капитана британского судна «Готланд» выпить за здоровье английской королевы в день ее рождения. Тогда Капитан сгреб в скатерть напитки, закуску и выбросил их в иллюминатор. Этот конфуз стал известен в дипломатических кругах и явился предметом ведомственного разбирательства, которое вылилось в рекомендации «употреблять в особом случае одну рюмку и не более». Но призыв выпить рюмку и остановиться практически не действовал, так как пароходов за смену было по несколько единиц, а поводов — еще больше. И постепенно слабовольные сотрудники становились алкоголезависимыми и уходили из таможни на другую работу, а иногда и в мир иной. Впрочем, таковых было немного.

С июля 1954 года стал действовать новый порядок ввоза в СССР из-за границы иностранных автотранспортных средств и выдачи таможенных разрешений на их регистрацию. Гражданам СССР разрешалось ввозить автомашины и мотоциклы иностранных марок только с разрешения Министерства внешней торговли или торгового представительства СССР за границей с оплатой пошлины в размере 50 процентов их стоимости. При этом исчисление пошлины производилось от стоимости, указанной в счете или договоре купли-продажи. При несоответствии цены, применялся ценник, приравненный к отечественным аналогам. Для регистрации автотранспорта в органах Госавтоинспекции таможня выдавала удостоверение. Отчуждение производилась только с разрешения таможни с уплатой дополнительной 50-процентной пошлины. Разрешения выдавали таможни 1 класса, в том числе Мурманская.

Только за 1954 год таможня оформила 697 судов и 15,4 тысячи членов экипажей, что в сравнении с 1953 годом составило 136 процентов и 87 процентов соответственно. Уменьшение количества членов экипажей было связано с увеличением прихода иностранных судов, на которых судовые команды были в меньшем количестве, чем на судах Софторгфлота.

Общий внешнеторговый оборот по Мурманскому порту в 1954 году увеличился на 143,4 процента по сравнению с 1953 годом и составил 783 тысячи тонн. Основными внешнеторговыми грузами были апатитовый концентрат, руда, уголь, целлюлоза, хлопок, обмундирование, рыба и сахар. В целях увеличения грузооборота на причале № 15 торгового порта началось строительство нового комплекса по перегрузке на суда экспортного апатита.

Ее величество фарца

Во второй половине пятидесятых годов работа таможни была направлена на усиление таможенного контроля на проходных порта за иностранными моряками. Основанием послужили случае сноса с заграничных судов дефицитных товаров, которые продавались в Мурманске без уплаты пошлины. На вырученные деньги иностранцы приобретали золото и тайно вывозили его за границу, чем наносили советскому государству экономический ущерб. Особенно этим отличались моряки из Польши, Болгарии, Румынии и Югославии.

Значительно прибавилось работы таможни в борьбе с материальной контрабандой, когда в октябре 1956 года были отменены пограничные пропуска для схода на берег морякам судов из социалистических стран и они стали бесконтрольно выходить в город ночью для осуществления незаконных сделок.

Не гнушались иностранные моряки и вывозом за границу нелегально приобретенной валюты. Стоимость валюты в СССР по соотношению с полученной выручкой была очень выгодна для незаконных сделок. Так, в стране большим спросом пользовались изделия из нейлона — мужские сорочки и дамские плащи. За границей они стоили 1-2 доллара, а в Мурманске их цена была 500-1000 рублей. При этом официальный курс доллара США в 1957 году составлял 4 рубля, а спекулятивный — 25 рублей. Купить валюту в государственном банке было очень сложно, поэтому ее приобретали с рук у перекупщиков («фарцовщиков») по завышенной цене. Несмотря на это, за проданную сорочку моряк получал выгоду в 20 раз, а за плащ — в 40 раз.

Интересно отметить, что самой дорогой иностранной валютой по курсу Госбанка СССР в 1957 году был египетский фунт — 11,52 рубля. За ним шел английский фунт стерлингов — 11,20 рубля. За 100 норвежских крон давали 56 рублей, за 1000 финляндских марок — 17,47 рубля.

27 марта 1961 года были утверждены Правила таможенного контроля за предметами ручной клади и багажа лиц, следующих через государственную границу СССР. Для пассажиров устанавливались разовые нормы ввоза вещей в пределах личных потребностей, которые записывались в индивидуальную таможенную декларацию при пересечении границы. Для моряков заграничного плавания были введены годовые нормы на ввоз товаров и коллективная таможенная декларация, ответственность за заполнение которой несла судовая администрация (капитан судна).

За границу разрешалось вывозить не более 30 рублей без права расходования и только советским гражданам. Иностранная валюта вывозилось ими по документам, подтверждающим ее законное получение в СССР или ввоз из-за границы, независимо от суммы. Иностранные граждане могли вывозить валюту (кроме советских рублей) на основании въездной таможенной декларации. При обмене ими валюты на территории СССР, в декларации банком делалось отметка и выдавалась справка, которая при выезде оставалась в делах таможни. Билеты денежно-вещевой лотереи и облигации государственных займов были запрещены к вывозу из СССР для всех категорий граждан.

Если в 1962 году предметы контрабанды задерживались только в единичных случаях на пароходах «Карамзин» и «Душанбе», то в 1963 году — в 67 случаях, годом позже — в 102 случаях.

С 1 апреля 1964 года был установлен Примерный перечень предметов, пропускаемых беспошлинно туристам и лицам, следующим через границу по личным делам. Вот лишь несколько пунктов: пальто, костюм, плащ (всё — по сезону), верхний трикотаж из шерсти и синтетики (3 штуки), платки головные, косынки, шарфы (3 штуки), фотоаппарат (1 штука), аккордеон или баян (1 штука) и так далее.

(Продолжение следует.)

Наиболее распространенные предметы контрабанды 50-60-х годов XX века: запонки, зонты, валюта.