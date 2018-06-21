История Мурманской таможни (часть 1).

В жизни окраинной, пограничной Мурманской области таможенная служба всегда играла существенную роль. Вместе со всеми северянами ее сотрудники прожили годы становления и развития нашего заполярного края, неизменно выполняя поставленные перед ними государством задачи.

Скрупулезно собранными архивными материалами по истории таможенного дела на Кольской земле поделился с нашим сайтом ветеран Мурманской таможни, историк-краевед Виктор Головин.

На борту «Королевы Ольги»

10 ноября (здесь и далее — по новому стилю) 1916 года Департамент таможенных сборов Российской Империи издал предписание управляющему Архангельской таможни организовать на станции Мурман Александровского уезда таможенный надзор (на фотографии вверху, сделанной в 1919 году, — его личный состав) по пропуску через границу грузов для нужд государственной обороны. Руководителем нового надзора был назначен коллежский советник Михаил Казимирович Поpембский – помощник управляющего Архангельской таможни.

Уже через две недели, 24 ноября из Архангельска в Романов-на-Мурмане были откомандированы 28 таможенных служащих. За сложность работы им на 50 процентов повысили зарплату.

Мурманский таможенный надзор был подотчетен Архангельской таможне. Он начал работу 5 декабря 1916 года. В первое время таможенники располагались на пароходе «Королева Ольга Константиновна» Мурманского пароходства, затем их перевели в деревянный барак около железной дороги. А 11 декабря 1919 года была создана постоянная Мурманская таможня 1 класса 4 разряда со штатом в 25 единиц.

С 1932 года наша таможня стала именоваться Мурманской портовой. В ее зону деятельности входила территория в 127 тысяч квадратных километров. В селе Ковда Кандалакшского района в 1932-1937 годах работал таможенный пост, который осуществлял контроль за экспортом древесины. Для обеспечения его работы в Ковду в период навигации выезжали сотрудники из Мурманска.

В апреле 1939 года был сформирован Мурманский пограничный отряд, в составе которого 4 ноября того же года был учрежден контрольно-пропускной пункт «Мурманск». Большую часть экспорта занимал тогда апатитовый концентрат.

В 1936-1939 годах через Мурманск шла помощь воюющей Испании. В торговом порту был выделен специальный погрузочный участок (причалы № 12 и 13), где производили погрузку на суда продовольствия и вооружения. Таможенники работали круглосуточно, производя оформление и выпуск за границу пароходов и грузов для республиканской Испании.

В предвоенные годы у нас в порту базировались торговые суда Мурманского морского пароходства Наркомморфлота, Мурманского арктического пароходства Главсевморпути и Северного морского пароходства (г. Архангельск).

На начало 1941 года штат Мурманской таможни составлял всего 22 человека. Начальник, Черепович В.Г. получал (со всеми полярными и иными надбавками) 2440 рублей. Зарплата инспекторов в зависимости от выслуги варьировалась от 840 до 1500 рублей.

Спасение груза «Ланкастер Кастл»

В годы войны деятельность многих таможен была прервана. Но Мурманская продолжала работать. В сентябре 1941 года Кировская железная дорога, соединявшая Мурманск с центром страны, была захвачена финскими войсками в районе станций Масельская и Повенец в Карелии. В октябре финны заняли южную часть Беломоро-Балтийского канала. Таким образом, всякое сухопутное сообщение страны с Кольским полуостровом оказалось прерванным до декабря, когда вступила в строй железнодорожная ветка от Беломорска до станции Обозерская Северной железной дороги и стало возможным сообщение по линии Мурманск-Вологда.

До восстановления железной дороги внешнеторговых операций через Мурманск не производилось. Порт занимался исключительно перевозками военных грузов. Все экспортно-импортные перевозки шли через Архангельск.

Впрочем, вынужденное внешнеторговое затишье было недолгим. Уже в декабре 1941 года в Мурманск с грузом прибыл советский пароход «Декабрист», следовавший из Англии в Архангельск в составе каравана PQ-6. А первым иностранным судном, посетившим наш порт в годы войны, стал норвежский танкер «Эль Мирло», зашедший в Мурманск в середине декабря 1941 года по пути из Архангельска в Англию.

В первый военный год основные грузы по ленд-лизу поступали в порты Белого моря. Мурманск был прифронтовым, и его порт часто бомбили. Но наступила зима, сковавшая Беломорье льдом. И уже 11 января 1942 года в Мурманский порт прибыл первый караван союзных конвоев PQ-7. В его составе было девять судов, которые доставили 29,5 тысячи тонн военных и продовольственных грузов. За первым караваном пошли другие. Только в 1942 году в Мурманск прибыло 8 конвоев из 113 судов с 411 тысячами тонн грузов. Экспорт составил 8 тысяч тонн, большей его частью была хромовая руда.

А Мурманск продолжали бомбить… Население города проявляло массовый героизм. Не исключением были и таможенники. 24 марта 1942 года, ближе к вечеру порт подвергся очередной жестокой бомбардировке. Бомбы попали и в пароход «Ланкастер Кастл». Оценив повреждения судна, команда срочно сошла на берег. Дежурившие на британском судне сотрудники таможни пытались воспрепятствовать этому, но капитан отказался от груза и предложил таможне поступать с ним, как ей заблагорассудится.

«Ланкастер Кастл» поддерживался на плаву аварийно-спасательным отрядом Северного флота и до 29 марта выгружался у причала № 11 торгового порта, после чего был отбуксирован на южный рейд и поставлен на якорь. В его выгрузке принимали участие служащие таможни. В полузатопленных трюмах оставалось немало консервов, но извлекать их из ледяной воды приходилось вручную. Многие жестяные банки были загрязнены и подмочены, но их содержимое все же было годным к употреблению.

Таможенники вместе с рабочими порта спасли в те дни продовольственных товаров на сумму 21213 рублей, которые были реализованы через базу «Военфлотторга», а деньги перечислены в государственную казну. Это лишь один случай. Борьба за живучесть ленд-лизовских грузов в порту продолжалась всю войну

Ленд-лиз оформляли беспошлинно

Но даже военное лихолетье не избавляло таможню от выполнения своих основных задач — контроля за пропуском экспортно-импортных грузов, проверки багажа, посылок, пассажиров, морских судов и команд, досмотра и выпуска грузов, борьбы с контрабандой и убытками во внешнеторговом обороте. На таможенное оформление советских судов отводилось до двух, а иностранных — до одного часа времени. Военные корабли и их экипажи досмотру не подлежали, но командиры предупреждались о запрете сноса на берег каких-либо предметов для продажи. Любые товары, снесенные с судна без разрешения таможни, считались контрабандой.

Ленд-лизовские грузы оформлялись беспошлинно. Другие товары, в том числе и благотворительные, пропускались после внесения таможенных платежей. Правовое регулирование таможенного дела осуществлялось нормативными документами Народного комиссариата внешней торговли (НКВТ) и Государственного таможенного управления (ГТУ) в рамках Таможенного кодекса СССР 1928 года.

В мае 1942 года был установлен порядок пропуска технического снабжения, бункера и продовольствия, получаемых в США советскими судами заграничного плавания. В декабре 1942 года взимание пошлин на благотворительные грузы было отменено, и разрешение НКВТ на их ввоз не требовалось. Грузы, следовавшие в адрес советских организаций, пропускали по минимальным ставкам. А вот к грузам для дипломатического корпуса, консульских учреждений, организаций-концессионеров, а также в отношении частно-потребительских посылок и багажа применялись максимальные ставки таможенного тарифа.

Лайковые перчатки и дамские манто

В 1942 году в целях противодействия незаконному ввозу товаров через Мурманский порт в таможне была создана группа по борьбе с контрабандой

под руководством опытного таможенника Федорова И.Д. А 31 декабря 1942 года была утверждена Инструкция по ведению дел о контрабанде, которая раскрывала многие материальные и процессуально-правовые вопросы.

В первые годы войны объектами таможенных правонарушений чаще всего являлись дешевые предметы ширпотреба и продовольственные товары. Начиная с 1944 года в качестве предметов контрабанды стали ввозиться фотоаппараты, радиоприемники, дамские манто из каракульчи, сапоги и ботинки из кожи, лайковые перчатки, табак и кондитерские изделия. Во многих случаях сигареты и шоколад, продаваемые в Мурманске в конце войны, имели контрабандное происхождение.

Ввоз таких товаров нелегально осуществляли, как правило, иностранные моряки союзных конвоев. По данным отчета таможни за 1944 год видно, что были замечены в нарушении таможенных правил члены экипажей 37 иностранных судов. Одних только товаров было конфисковано на сумму 55565 рублей, а валюты на — 12666 рублей.

При реализации таможней конфискованных товаров цены определялись по курсу рыночных. К примеру, фотоаппарат «Кодак» стоил 1500 рублей, что составляло среднюю месячную зарплату служащего. Радиоприемник оценивался в 2000 рублей, манто женское из каракульчи — в 23000, сапоги мужские кожаные — в 250, а носки мужские шерстяные в 20 рублей.

Сигареты реализовывались по 50 копеек за штуку, пачка стоила соответственно 10 рублей. Шоколад в 50-граммовых плитках и шпроты рыбные в банках стоили по 5 рублей. В 1945 году самыми распространенными предметами контрабанды были американская жевательная резинка, мука, мыло и сигареты.

Доходы таможни от реализации конфискованных товаров в годы войны составили: в 1942 году (за 1941 год данных нет) 82970 рублей, в 1943 году — 11651 рублей, в 1944-м — 55565 рублей и в 1945-м — 35648 рублей. Всего таможня за годы войны перечислила в бюджет 1 миллион 386 тысяч 437 рублей.

(продолжение следует)

Пристань рыбного порта в Тюва-губе для снабжения судов питьевой водой и льдом, 1939 год.