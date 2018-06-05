ГЧП без ЧП.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) — на сегодня один из самых перспективных механизмов привлечения инвестиций в экономику региона. При этом приходится констатировать, что этот механизм используется далеко не в полной мере, соответствующих проектов в области пока немного.

В значительной степени это связано с низким уровнем компетенции сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления в данной сфере. Этот вопрос областное правительство рассмотрело вчера на оперативном совещании при губернаторе.

— Бытует мнение, что ГЧП — это не для нас, это для передовых регионов, вроде Татарстана и так далее. Но это заблуждение. Надо погрузиться в эту проблематику и выявить все возможности, которые есть у нас в регионе и в муниципалитетах, и смелее использовать механизм ГЧП, — подчеркнула Марина Ковтун.

Чтобы улучшить ситуацию, продолжила глава региона, по инициативе регионального министерства развития промышленности и предпринимательства будет реализована комплексная образовательная программа для представителей органов государственной и муниципальной власти, а также учреждений и организаций, которые участвуют или хотят участвовать в реализации проектов ГЧП.

По итогам конкурса исполнителем госконтракта определен Институт развития государственно-частного партнерства. Это передовое научное учреждение в сфере ГЧП, преподаватели которого обладают высоким уровнем знаний и практическим опытом реализации подобных проектов. Программа имеет практическую направленность. Она нацелена на формирование эффективных проектных команд и поможет проработать региональные и муниципальные проекты в сфере ГЧП.

Более подробно о программе рассказала заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяна Русскова. Программа, сообщила она, будет нестандартная, современная. Она предусматривает три модуля: базовый теоретический (заочный) курс и два практических (очных) модуля, включающих мастер-классы от ведущих экспертов в данной сфере и, что особенно важно, стресс-тесты региональных и муниципальных проектных инициатив ГЧП.

Примером положительного результата такого обучения, отметила докладчик, может служить Новосибирская область, где в ходе аналогичной программы обучено 144 специалиста и подготовлен 21 проект, 8 из которых включены в приоритетный перечень проектов и уже реализуются. В Ленинградской, Самарской и Московской областях также прошли подобные тренинги, результаты которых весьма хорошие.

Что касается нашей области, то сейчас первейшая задача исполнительных органов и муниципалитетов — сформировать предварительный перечень проектов по отраслевому и территориальному принципу и отобрать потенциальных участников будущих проектных команд. Необходимые документы нужно в кратчайшие сроки направить в адрес министерства развития промышленности и предпринимательства региона. Там их перенаправят для ознакомления специалистам, которые будут проводить обучение. А те уже отберут самые перспективные проекты, под которые и будет сформирована программа.

— Сразу обращаю ваше внимание, очные модули требуют личного участия сотрудников. И важно, чтобы они прошли обучение от начала до конца, не пропуская занятия даже по такой уважительной причине, как отпуск, — подчеркнула Татьяна Русскова.

Обучение должно начаться уже в июле, так что времени на подготовительный этап остается очень мало.

— К этой работе нужно подойти добросовестно и без формализма, — сказала Марина Ковтун. — У нас уже есть опыт обучения команд в Сколково. И это обучение дает хорошие результаты. А сейчас к нам приедут уникальные специалисты. Привлечь хотя бы одного из них к анализу и проработке проекта будет стоить не меньше, чем вся программа обучения.

По итогам обсуждения губернатор поручила органам исполнительной власти региона до 13 июня сформировать предварительный перечень проектов в сфере ГЧП в курируемой сфере и список кандидатов для включения в программу обучения и направить эти документы в министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Сделать то же самое рекомендовано и органам местного самоуправления региона.