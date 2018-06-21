Это утро в Заполярье было облачным и прохладным…

22 июня 1941 года разделило жизнь советских людей на до и после. Похоронки с фронта, гибель под бомбежками в городах и селах, искалеченные судьбы, утраченные мечты… Как только сегодня у кого-то язык поворачивается орать: «Можем повторить!»

Сказали бы они это людям, которые пережили те страшные времена. Но орут, потому что людей тех уже почти не осталось. Ушли они. Навсегда. Но сохранились воспоминания. Сегодня, накануне скорбной даты, мы выбрали те из них, где речь идет о первых днях войны в Заполярье. Они были детьми, работали учителями, ходили в море, служили в армии… Но всех их объединил в одно поколение тот страшный день, когда до Победы оставались еще долгие четыре года…

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«Однажды я проснулся рано утром от непонятного и очень возбужденного разговора между мамой и папой, который очень просил ее, чтобы громко она не говорила, иначе разбудит нас. Но когда родители увидели, что мы не спим, отец взял меня на руки и, глядя на старшего брата Бориса, сказал: «Опять война, сынок». Видимо, потому, что только недавно закончилась война с белофиннами. Хорошо помню утро 22 июня в Росте. Оно было облачным, прохладным, без дождя — Молотов объявил о начале войны в связи с вероломным нападением фашистских захватчиков на нас». (Из воспоминаний В. Ф. Воропанова.)

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«В это время я работала в Кировске в неполной средней школе № 11 учительницей и пионервожатой. 22 июня мы должны были собраться у кинотеатра «Большевик» в 12 часов дня для торжественной отправки детей в пионерлагерь (поселок Юкспориок). Вместо этого был митинг — началась Великая Отечественная война». (Из воспоминаний Л.А. Клюшевой.)

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«Наступило 22 июня. Радиостанции траулеров, находившихся в море в этот день, как обычно, принимали передачу из Москвы. Вдруг передача была прекращена, в эфире прозвучало предупреждение о том, что в 12 часов будет передано важное правительственное сообщение. Весь личный состав кораблей, настороженный, с бьющимися сердцами, собравшись у репродукторов, с нетерпением ожидал той минуты, когда будет передано важное сообщение. Ровно в 12 часов услышали по радио правительственное сообщение о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз и первой бомбардировке наших мирных городов. С этого часа траловый флот, как и вся страна, вступил в непримиримую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками за честь, свободу и независимость нашей великой Родины. Наш рыболовный флот был разбросан на громадных просторах Баренцева моря, а несколько десятков траулеров находились за 500-600 милях от своих баз. Задача состояла в том, чтобы быстро и без потерь стянуть эти невооруженные суда, часть которых уже была загружена рыбой, в свои порты. В 16 часов 30 минут 22 июня радиостанция тралового флота передала капитанам всех траулеров приказ прекратить промысел и следовать в порт. Это задание было успешно выполнено». (Из воспоминаний Г. Г. Тисленко.)

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«20 июня 1941 г. вышел на промысел на РТ-72 «Ленинград», где был закрепленным капитаном. Следовали на Медвежинскую банку. 22 июня услышали по радио выступление товарища Молотова о том, что началась война. Пошли обратно в Мурманск. По приходу в порт встали на рейд на якорь, в то время уже летали немецкие самолеты и обстреливали, но бомб не бросали». (Из воспоминаний М. В. Титова.)

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«Ранним утром 22 июня 1941 г. весь флот был поднят по боевой тревоге - война. Хотя и ждали войну, и готовились к ней - все-таки она разразилась неожиданно». (Из воспоминаний Н. А. Руденко.)

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«Наступило 22 июня. По численнику это был воскресный день. Как по заказу море было спокойным. В этот ранний утренний час командиру 221-й батареи старшему лейтенанту П. Ф. Космачеву доставили боевой приказ командующего Северным флотом: все входящие и выходящие суда и корабли из Петсамо — уничтожать». (Из воспоминаний Н. И. Волкова о 221-й артиллерийской батарее 113-го отдельного артиллерийского дивизиона.)

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«Рано утром 22 июня 1941 года для войск, расположенных в гарнизоне поселка Титовка, внезапно была объявлена боевая тревога. Когда войска покинули казармы и построились в колонну на дороге в направлении государственной границы, личному составу было объявлено о вероломном нападении гитлеровской Германии на нашу страну. Погода в этот день была пасмурной, шел небольшой дождь. Поэтому сбор войск и их выдвижение на рубеж госграницы проходили без воздействия авиации противника. Лишь однажды при переправе через реку Титовка появился вражеский самолет-разведчик, но он был отогнан огнем зенитно-пулеметной установки, охранявшей переправу, и скрылся за высотами. Во второй половине дня 22 июня войска Титовского гарнизона прибыли на границу и заняли позиции согласно плану прикрытия. Мой 2-й взвод занял противотанковые позиции, слева - огневой взвод лейтенанта А. А. Андреева, а справа занял огневые позиции взвод лейтенанта М. И. Комина». (Из статьи А. П. Жильцова «Начало боевых действий на Мурманском направлении (июнь-июль 1941 г.)

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«Здравствуй, дорогой друг Коля! В городе у нас спокойно, хотя уже несколько раз самолеты противника пролетали над нашим городом. Подвергались бомбардировке окрестности Мурманска (Мурмаши), но на Мурманск не было сброшено ни одной вражеской бомбы. С 23 июня я работаю в инструкторской группе при штабе МПВО Кировского района — инструктором по рытью укрытий от бомб и осколков. Работа не оплачивается, т.к. работаем по поручению РК ВЛКСМ. Бываю очень редко дома. Вечером же с 19 ч. 30 м. по 23 ч. 30 мин. занимаюсь на военно-учебном пункте ОСОАВИАХИМа. Здесь мы изучаем технику штыкового боя, проводим военные тактические занятия и т.д. Я теперь живу совершенно один. Так как из города начали эвакуировать женщин и детей, то мама с Павликом и Тамарой из города уехали в неизвестном направлении. Я даже почти не видел их в этот день. В городе с питанием дело обстоит ничего. Погода также хорошая». (Из письма А. И. Павлова другу Н. А. Измайлову.)

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С 22 по 28 июня, как свидетельствуют хроники, активных боевых действий на Кольском полуострове не было. Но эти первые относительно спокойные дни войны в Заполярье были последними перед бурей. Уже на рассвете 29 июня немецкие войска начали наступление на Мурманском направлении…

По материалам сборника «Фронтовой альбом».