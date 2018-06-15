Два ляма по килём!

От причала ФГУП «Атомфлот» в свой первый в этом году круизный рейс к Северному полюсу ушел атомный ледокол «50 лет Победы». Путешествия на макушку планеты для всех желающих и, уточним, достаточно платежеспособных граждан организуются здесь уже почти три десятилетия, с 1990 года.

Круиз длится 11 дней. Впрочем, все зависит от погоды и состояния льдов. Был, говорят, случай, когда до полюса вообще не дошли. На все воля Посейдона, на то оно и море.

– Ледовая обстановка сейчас тяжелая, – не очень оптимистично уточняет капитан атомохода Олег Щапин, для которого этот рейс на полюс уже седьмой. – Это не будет легкая прогулка. С восемьдесят пятого градуса северной широты – остаточный лед, тяжелый, многолетний.

Да и вообще, это не туристический рейс, а экспедиционный. С пассажирами проводятся всевозможные инструктажи и лекции о природе и животном мире Арктики. Можно, конечно, предварительно изнурив себя знаниями, затем в салоне выпить пиво, а то и чего покрепче. Но без перебора, песен и плясок. А курить разрешено лишь в строго отведенных местах. Короче, не забалуешь.

Из развлечений – облет судна на вертолете и полет на воздушном шаре по прибытию к месту назначения.

На макушке планеты традиционно устанавливается флаг, пассажиры становятся вокруг него, а их фотографируют с верхней палубы. Подобные снимки уже стали визитной карточкой таких рейсов. Равно как и купание на полюсе.

– У меня это уже будет девятнадцатый или двадцатый рейс, – сбивается со счета начальник пассажирской службы компании-фрахтователя Валентин Комисин. – Пассажиров 121 человек. Как и все последние годы, это в основном китайцы. Но есть и представители других стран, а также несколько наших соотечественников.

Наказанный за знание английского языка общением с журналистами китайский турист очень доволен предстоящей поездкой. В дальнейших планах – покорение Южного полюса.

– Надо сохранить природу Арктики для наших будущих поколений, – добавляет он.

Наверняка речь идет о будущих поколениях китайцев.

– А не дорогое удовольствие? – уточняют журналисты, имея в виду стоимость нынешнего круиза.

– Приемлемо, – кивает в ответ турист.

У каждого, понятно, свое понимание, что такое хорошо, а что такое дорого. Ценник туров к полюсу начинается от 1,8 миллиона рублей. Как сказали представители туроператора, особого ажиотажа нет. Иногда даже не набирается полный комплект. Но есть и рецидивы. Это когда едут во второй раз. Что ж, говорят, Арктика всегда чем-то удивляет. И это, заверили меня, не только цены на круизы.

Представители туроператора готовы к встрече гостей на борту.