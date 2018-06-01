Что схомячили за сутки?

В нашей области, как и по всей стране, идет выборочное федеральное статистическое наблюдение рациона питания населения. С 17 мая по 15 июня интервьюеры Мурманскстата посетят 400 домохозяйств.

Наблюдение пройдет в областном центре, Североморске, Коле, Заполярном, Полярном, Гаджиеве, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах, Кировске, Кандалакше, Полярных Зорях, Ковдоре, Ревде, Зареченске и Ура-Губе. Подобные обследования проводятся раз в пять лет.

В 2013 году в нем приняли участие 45 тысяч домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. Итоги для нашего региона тогда оказались таковы: 59 процентов северян отметили, что у них достаточно той еды, которую они хотят, 36 процентов — еды достаточно, но не всегда той, которую они хотели бы. В то же время 5 процентов опрошенных пожаловалось на недостаточность еды, среди семей пенсионеров этот показатель был выше — 7 процентов.

Опрос показал, что рацион 81 процента респондентов отвечает международным требованиям — они едят мясо, рыбу и фрукты не реже, чем через день. При этом 11 процентов семей с детьми ответили, что не имеют такой возможности. 74 процента домохозяйств, имеющих детей до 18 лет, ежедневно или несколько раз в неделю потребляют молоко и кисломолочные продукты, свежие фрукты.

Почти половина опрошенных (49 процентов) посещали кафе или рестораны, каждый пятый — предприятия быстрого обслуживания, а 11 процентов покупали еду на улице. Наиболее активно местами общественного питания пользовалась молодежь в возрасте от 16 до 29 лет, из них посещали кафе и рестораны 72 процента.

Также выяснилось, что 69 процентов респондентов в возрасте от восьми лет регулярно завтракали, а вообще не завтракали лишь 15 процентов. Несколько раз в день горячую пищу (не считая напитков) принимали 79 процентов опрошенных, 20 процентов — один раз в день.

Более половины респондентов охарактеризовали свое здоровье как удовлетворительное, 38 процентов — как хорошее и 11 — как плохое. При этом выяснилось, что, по мнению каждого второго участника обследования, он имеет проблемы со здоровьем, связанные с именно питанием (болезни желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистой системы).

Все это, напомню, данные пятилетней давности. Но вернемся к нынешнему наблюдению. Оценка индивидуального рациона питания производится методом опроса каждого члена семьи о количестве фактически потребленных пищевых продуктов и блюд в течение суток, которые предшествовали посещению интервьюером. Личному опросу подлежат респонденты в возрасте 14 лет и старше. Сведения за детей в возрасте до 14 лет дают родители или опекуны.

При записи суточного рациона питания для наглядности используется альбом цветных фотографий порций наиболее важных продуктов и блюд, разработанный научным коллективом Института питания Российской академии медицинских наук.

Кроме информации о питании, будут собраны сведения о составе семьи, оценке материального положения, регулярности питания в образовательном учреждении и по месту работы, а также о следовании принципам здорового питания. Помимо этого будут затронуты вопросы, относящиеся к состоянию здоровья, физической активности, курению и потреблению алкоголя. В ходе опроса при помощи приборов для измерения веса и роста будут зафиксированы антропометрические данные жителей области.

И последнее: при посещении домохозяйства каждый интервьюер будет иметь при себе официальное удостоверение Федеральной службы государственной статистики. При наличии каких-либо сомнений респонденты смогут воспользоваться номерами телефонов сотрудников Мурманскстата для получения дополнительной информации о статнаблюдении: (8152) 688-590, 688-608, +7-911-310-46-66.

Статистические данные, полученные в ходе опроса, не подлежат разглашению и будут использованы исключительно для формирования официальной статистической информации.