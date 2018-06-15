А ты зарегистрировался в «Меркурии»?

Перемещение по территории Российской Федерации продуктов животного происхождения с 1 июля будет возможно только при условии оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде в федеральной государственной информационной системе Россельхознадзора «Меркурий».

Электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) — важный шаг к управлению рисками при производстве, хранении и реализации пищевой продукции. Внедрение такой системы позволяет отслеживать всю цепочку производства и перемещения продуктов питания и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности. Она важна не только для оптимизации работы контролирующих органов, но и для каждого потребителя.

Таким образом в нашей стране будет реализован провозглашенный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Международным эпизоотическим бюро принцип контроля «от поля до прилавка».

Необходимость внедрения ЭВС назрела давно. Сегодня, когда появилось огромное количество независимых от государства производителей и поставщиков, «бумажная» ветеринарная сертификация в значительной степени изжила себя. Подобный документооборот стоит достаточно дорого. А самое главное — не гарантирует безопасность того или иного продукта.

Проверить подлинность бумажного сертификата в режиме реального времени практически невозможно. А значит, нельзя и сделать достоверное и полное заключение ни о соответствии, ни о происхождении продукции.

ЭВС призвана защитить всех нас от некачественной и небезопасной продукции. Ведь с ее помощью можно фактически проследить, на каком поле паслись коровы, чье молоко вы купили в маленьком магазинчике возле своего дома. С другой стороны, если на той или иной ферме, не дай бог, у животных будет выявлено какое-то заболевание, «Меркурий» укажет все магазины, куда поступило их молоко.

— У представителей розничной торговли задача при работе с ФГИС «Меркурий» не очень сложная. Они должны быть зарегистрированы в системе, чтобы иметь возможность закупать продукцию у оптовых предприятий. Когда они получают тот или иной товар, их единственная функция — подтвердить это в системе. Говоря по-простому, они должны поставить галочку в нужной графе, и ветеринарный документ считается погашенным, — рассказал начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, за безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля теруправления Россельхознадзора по Мурманской области Роман Веселов.

Регистрация в «Меркурии» дает розничной торговле очевидные плюсы: упрощается документооборот — нет того самого вороха бумаг, который нужно предъявлять при различных проверках. Да и вероятность этих проверок значительно сокращается. Все контролирующие органы при их проведении руководствуются сейчас риск-ориентированным подходом. И если предприятие активно работает в системе, вовремя и в полном объеме выполняя необходимые действия, то и проверять его лишний раз причин не будет.

От убеждений перейдем к требованиям законодательства. Зарегистрироваться в системе «Меркурий» обязаны все организации, которые занимаются производством, хранением, реализацией, а также коммерческими перевозками подконтрольных госветнадзору товаров. Подчеркнем: все, вплоть до каждого маленького магазина, который осуществляет розничную торговлю ими. Речь идет о мясной и молочной продукции, а также рыбе. Иначе с 1 июля оптовики просто не смогут оформить таким контрагентам ветеринарные документы. А значит, продажа товара в таком магазине будет нарушением законодательства.

Что же мы имеем в регионе на сегодня?

— Система «Меркурий» уже работает, документы оформляются. Динамика внедрения ЭВС на территории региона является положительной. С начала 2018 года оформлено более 1,3 миллиона электронных ветеринарных сертификатов, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, — сообщила начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте теруправления Россельхознадзора по Мурманской области Марина Силюгина.

В Мурманской области в «Меркурии» сейчас зарегистрировано около 900 субъектов. А всего их, по оценке специалистов Россельхознадзора, около 3,5 тысячи. Зарегистрировался в основном крупный бизнес. Розница пока не спешит выполнить требования законодательства, оттягивая, как водится, все на последний день.

Между тем, регистрация в ФГИС «Меркурий» очень проста. Она осуществляется на основании заявления хозяйствующего субъекта. Узнать, как получить доступ к системе, и скачать шаблоны заявлений можно на официальном сайте Россельхознадзора по адресу http://www.fsvps.ru/, где размещен интерактивный баннер, содержащий ссылку «Как начать работать в ФГИС «Меркурий», а также на сайте теруправления Россельхознадзора по Мурманской области в разделе «Электронная ветеринарная сертификация» (http://murmansk.fsvps.ru/vetis.htm/).

Заявления предельно простые по форме. Индивидуальным предпринимателям, например, нужно указать свои имя, отчество и фамилию, паспортные данные, код ОКВЭД, а также адрес, телефон и электронную почту.

— Заявление направляется к нам в управление почтой. Вот, собственно, и все финансовые затраты. Впрочем, можно принести его и лично. Мы его зарегистрируем и по электронной почте отправим заявителю реквизиты доступа к системе. Сам доступ можно выполнить с любого компьютера, никаких специальных защищенных каналов связи не требуется — достаточно компьютера с доступом в интернет, — уточнил Роман Веселов.

Как говорят в народе, и всего-то делов! Зачем же тянуть до последнего? Чтобы 1 июля оказаться нарушителем ветеринарных правил? Кстати, за это частью 1 статьи 10.8 КоАП РФ предусмотрен штраф. Для юридического лица — от 10 до 20 тысяч рублей, для индивидуального предпринимателя — от 3 до 5 тысяч.