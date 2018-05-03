Завершилась атомная «перепись».

До 2011 года последовательной политики обращения с радиоактивными отходами в стране не было. Согласно изменившемуся законодательству, отходы, накопленные до 2011 года, находятся в собственности непосредственно Российской Федерации. Собственниками РАО, образованных позже, признаны эксплуатирующие организации, которые и должны обеспечивать их безопасное захоронение.

Начальным этапом приведения ситуации с РАО в порядок стала их первичная регистрация. О проделанной работе членам общественного совета по безопасному использованию атомной энергии в Мурманской области доложил руководитель проектного офиса «Формирование единой государственной системы обращения с РАО» госкорпорации «Росатом» Александр Дорофеев (на снимке).

— Создание в «Росатоме» такого офиса демонстрирует значимость проблемы обращения с радиоактивными отходами. И государственная система первичной регистрации РАО — важный этап, через который атомная отрасль России проходит. От понимания того, что, где и в каких количествах хранится, зависят наши дальнейшие шаги, — отметил, предваряя доклад, секретарь общественного совета Сергей Жаворонкин.

— Большая часть РАО образовалась при реализации оборонных программ. И сейчас пришло понимание, что это довольно серьезная проблема. Решать ее нужно в масштабах всей страны, — подчеркнул Александр Дорофеев. — И первый этап заключался в том, чтобы определить, где находятся отходы, какой их состав, в каких условиях они хранятся.

По словам Дорофеева, работа по всей стране проделана колоссальная. Она позволила расширить информацию о накопленных отходах. Всего были проанализированы 158 организаций. Плюс войсковые части и места проведения мирных ядерных взрывов. Последних, кстати, на территории Российской Федерации в свое время прогремело 84, в том числе два — в Мурманской области. А всего в СССР в мирных целях взрывали атомные заряды 124 раза.

— Забавная получается ситуация, — не без иронии заметил Александр Дорофеев, — такие взрывы в Советском Союзе производились по заказу различных организаций и ведомств, правопреемников которых в России не существует. Так что объекты, оставшиеся после мирных ядерных взрывов, фактически являются бесхозными. Чтобы передать их в Росимущество для выделения средств на обеспечение их безопасного состояния, такие объекты необходимо для начала описать, как капитальные или некапитальные. А в данном случае это сложно определить…

Читателей наверняка в большей степени интересуют хибинские взрывы. Напомню, в начале семидесятых годов прошлого века ученые запланировали подземную разработку месторождений северной части Хибин (районы Куэльпор и Партомчорр). Руды здесь относительно бедные. Чтобы их освоение оказалось экономически выгодным, потребовались новые технологии. И тогда специалисты одного из оборонных НИИ предложили вести отбойку руды с помощью ядерных взрывов. Экспериментальные взрывы на руднике Куэльпор были проведены в 1972 и 1984 годах. Хибинский проект получил кодовое название «Днепр». О нем мы уже рассказывали нашим читателям здесь и здесь.

Ядерный заряд размешался в боковых породах за намечаемым контуром отбойки. Так, чтобы радиоактивные продукты выводились за пределы зоны, где должны были работать горняки, добывая раздробленную силой атома породу.

В 1972 году мощность заряда составила 2,1 килотонны в тротиловом эквиваленте. Через 12 лет здесь были взорваны еще два заряда по 1,7 килотонны каждый.

Уже после первого взрыва произошло загрязнение земной поверхности за счет выброса газов. Концентрация техногенных радионуклидов превысила исходную фоновую концентрацию. Впрочем, она все равно была значительно ниже допустимых безопасных значений. После взрывов 1984 года радиационный фон также несколько возрос, но снова быстро пришел в норму.

Всего тремя зарядами был раздроблен рудный блок размером 200 на 90 на 50 метров и весом около двух миллионов тонн. Степень измельчения породы оказалась вполне приемлемой. Однако складированы были лишь несколько сот тысяч тонн, остальная руда оказалась облученной. Впрочем, и складированные объемы вывезти не удалось ввиду отсутствия подъездных путей. И в начале девяностых годов объект был законсервирован.

Но вернемся к докладу Александра Дорофеева. По итогам первичной регистрации РАО в России было выявлено свыше 800 мест их размещения. Большая их часть — удаляемые. Этот статус предполагает возможность извлечения РАО из пунктов хранения, отправку их на переработку и дальнейшее размещение в пункте финальной изоляции. Те объекты, из которых опасные отходы удалить нельзя, после возведения необходимой дополнительной защиты будут преобразованы в пункты консервации.

Мурманская область также не выпала из системы первичной регистрации радиоактивных отходов. Под атомную «перепись» попали ФГУП «Атомфлот», находящиеся на территории региона объекты ФГУП «РосРАО» и концерна «Росэнергоатом», судоремонтные заводы и так далее. На 12 предприятиях, как сообщил Александр Дорофеев, на конец 2017 года РАО отсутствовали. На девяти — имелись. Плюс последствия тех самых двух мирных ядерных взрывов в Хибинах.