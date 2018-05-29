Управление, полномочия и законодательная база.

Эти три вещи, считает губернатор Марина Ковтун, необходимы для эффективного развития Арктической зоны. Подводим итоги Петербургского международного экономического форума.

Обсуждение перспектив освоения северных территорий, подписание инвестиционных контрактов, актуализация действующих межрегиональных соглашений, обмен опытом с коллегами по созданию комфортной среды проживания — работа на Петербургском международном экономическом форуме делегации Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун была весьма продуктивной и насыщенной.

Ключевой элемент транспортной системы

— Для эффективного развития Арктической зоны России необходимы три вещи: орган управления территорией, наделение его соответствующими полномочиями и качественная законодательная база, — сказала губернатор Марина Ковтун, выступая на арктической сессии ПМЭФ-2018.

В целом дискуссия была посвящена вопросам развития инфраструктуры и системы управления коммуникациями Северного морского пути, обеспечения безопасности судов и минимизации экологических угроз для хрупкой экосистемы Арктического региона, а также создания нормативно-правовой базы для регулирования судоходства в полярных морях.

Мурманский порт — один из ключевых элементов всей транспортной системы Арктической зоны России. Он входит в десятку крупнейших портов страны по объемам перевалки грузов и имеет самые высокие показатели грузооборота среди портов, расположенных вдоль трассы Северного морского пути (за 2017 год он составил порядка 52 миллионов тонн, а это почти 70 процентов общего грузооборота портов Арктического бассейна).

Как рассказала Марина Ковтун, основными направлениями развития морского порта Мурманск являются создание на его базе круглогодичного глубоководного морского хаба по переработке наливных и навалочных грузов, а также контейнеров. Этому способствует реализация проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Инвестициям гарантирована поддержка

Регион обеспечит господдержку инвестиционной деятельности на своей территории программы реконфигурации производства АО «Кольская ГМК». Это подтверждает заключенный в рамках ПМЭФ специальный инвестиционный контракт. Свои подписи под документом поставили губернатор Марина Ковтун и вице-президент — статс-секретарь, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления «Норникеля» Елена Безденежных.

Решение заключить с компанией специнвестконтракт о предоставлении государственной поддержки в форме пониженной ставки по налогу на прибыль и льготы по налогу на имущество организаций совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области принял еще 25 апреля.

Со своей стороны КГМК берет на себя обязательства инвестировать в программу реконфигурации производства порядка 25,7 миллиарда рублей и обеспечить прирост поступлений в консолидированный бюджет региона. Важнейшим аспектом проекта является экологический, его реализация позволит существенно снизить выбросы.

Подразделение холдинга «Норникель» Кольская ГМК — один из базовых столпов экономики Мурманской области, крупнейший налогоплательщик и работодатель, градообразующее предприятие для трех населенных пунктов — Мончегорска, Заполярного и Никеля, подчеркнула Марина Ковтун, комментируя состоявшееся подписание.

— Мы заинтересованы в том, чтобы предприятие развивалось, модернизировалось, повышало свою эффективность. Нам очень приятно, что «Норникель» и Кольская ГМК по достоинству оценили региональное инвестиционное законодательство и воспользовались его возможностями. Предоставив налоговые льготы, мы получим отдачу в виде сохранения рабочих мест, повышения экологичности предприятия, повышения эффективности работы компании, что, безусловно, скажется на социально-экономическом положении территорий ее присутствия, — сказала глава региона.

Елена Безденежных отметила, что созданный в Мурманской области инвестиционный климат позволяет развиваться не только среднему и малого бизнесу, но и крупным игрокам.

Партнерство бизнеса и государства

На площадке форума, посвященной развитию социальной инфраструктуры, губернатор Марина Ковтун представила коллегам практики взаимодействия государства и бизнеса в Мурманской области по созданию комфортной среды проживания.

Историей успеха назвала она совместный с градообразующим предприятием проект по строительству гондольно-кресельного подъемника в Кировске. Как сообщила Марина Ковтун, общий объем инвестиций в проект составил 559 миллионов рублей, из которых почти две трети — частные средства.

— При реализации проекта мы ставили перед собой цель — увеличить пропускную способность горнолыжных склонов Кировска. И сегодня можно смело сказать, что эта цель достигнута. С вводом в эксплуатацию подъемника отмечаются как рост турпотока, так и активности среднего и малого бизнеса в сфере туризма и смежных отраслей. По экспертной оценке, с 2014 года общий турпоток на территорию вырос на 40 процентов: с 40 тысяч туристов в 2014 году до 70 тысяч — в 2017-м, — рассказала Марина Ковтун.

В октябре 2016 года в Кировске создана территория опережающего социально-экономического развития. Большая часть «опорных» проектов ТОСЭР связана именно с развитием туризма, добавила губернатор.

В интересах повышения качества жизни северян правительство региона уделяет приоритетное внимание выстраиванию партнерских отношений с крупными промышленными предприятиями. Только по итогам 2017 года объем привлеченных на развитие инфраструктуры внебюджетных средств составил 400 миллионов рублей. С учетом участия консолидированного бюджета Мурманской области общие инвестиции в развитие городской среды, в том числе социальных объектов муниципалитетов, составили почти 1 миллиард рублей.

В Мурманской области, как подчеркнула губернатор, созданы условия для привлечения инвесторов в развитие социальной инфраструктуры с использованием инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП). Одним из первых таких проектов стало создание экотехнопарка на основе концессионного соглашения. Стоит отметить, что это первый инфраструктурный проект в сфере обращения с отходами на основе ГЧП в Арктической зоне Российской Федерации. Общий объем внебюджетных инвестиций в проект составляет более 1,8 миллиарда рублей. В настоящее время основные производственные мощности полигона твердых коммунальных отходов построены. В декабре 2017 года состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию мусоросортировочной линии.

Инструменты ГЧП также применяются правительством Мурманской области при реализации проектов по модернизации системы теплоснабжения и развития медицины.

Актуализированы межрегиональные соглашения

На площадке форума Мурманская область актуализировала ряд соглашений с другими регионами России. В частности, подписан протокол к соглашению с администрацией Санкт-Петербурга о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях от 2000 года. Документ дополняет действующее между регионами соглашение пунктом о взаимодействии, направленном на социально-экономическое развитие Арктики, обеспечение экологической безопасности макрорегиона.

— Мы представляем регионы, имеющие непосредственное отношение к Арктике. Пришло время наши усилия объединять и выстраивать широкие кооперационные связи для подготовки кадров, развития инфраструктуры. Если мы этот потенциал объединим, то добьемся большего в эффективном освоении арктических широт, — прокомментировал подписанный документ губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

— Развитая морская и арктическая инфраструктура нашего региона в сочетании с петербургской научной базой и промышленными мощностями, прежде всего верфями, на которых строятся новые ледоколы, позволит нам решать эти задачи максимально эффективно, — подчеркнула Марина Ковтун.

Дополнительное соглашение к действующему с 2003 года соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Мурманской областью и Удмуртией подписали Марина Ковтун и глава республики Александр Бречалов. Документ утверждает план мероприятий который затрагивает практически все сферы деятельности, от экономики и науки до культуры и спорта.

— Активный диалог между субъектами Федерации всегда взаимовыгоден. Не сомневаюсь, что заключение дополнительного соглашения с Удмуртией придаст нашим партнерским и дружеским отношениям новый импульс к развитию, — заявила Марина Ковтун.

Верные решения собрали в «магазин»

Механизмы развития городской инфраструктуры обсудили участники профильной сессии «Умная среда: новый уровень развития городов», в которой приняла участие и Марина Ковтун. Выступая на сессии, глава Мурманской области особо подчеркнула роль мнения жителей в изменении облика городов.

На обеспечение комфортной жизни северян нацелено и соглашение, которое подписали на форуме правительство Мурманской области и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Речь в документе идет о внедрении на территории региона успешных практик субъектов России, объединенных в единое информационное пространство — «Магазин верных решений».

Наш регион, как подчеркнула губернатор, расширяет сотрудничество с АСИ. В частности, в Мурманской области будет внедряться успешно отработанная в других регионах практика «Строительство современной автоматизированной биокотельной». Ее реализация совместно с инвестором — компанией «Тепло людям. Умба» позволит обеспечить безопасное и надежное теплоснабжение названного поселка.

В рамках форума Марина Ковтун также подписала соглашение о взаимодействии в сфере развития образования Мурманской области с президентом группы компаний «Просвещение» Владимиром Узуном (момент подписания соглашения — на снимке вверху). Соглашение открывает новые возможности в реализации совместных проектов, направленных на расширение спектра и повышение качества образовательных услуг, внедрение в образование инновационных технологий, обучение и повышение квалификации педагогов региона.