Тут вам не Краснодарский край!

К 1938 году, когда была образована Мурманская область, посевные площади на Кольском полуострове составляли 2,8 тысячи гектаров, с каждого из которых в среднем собирали 65 центнеров овощей, 110 центнеров картофеля, 130 центнеров корнеплодов.

База для земледелия (а оно является основой всего сельского хозяйства) была заложена в двадцатые годы прошлого века. Неоценимую роль в этом сыграл созданный в 1923 году Опытный сельскохозяйственный опорный пункт (впоследствии — Полярная опытная станция Всесоюзного института растениеводства). За годы своего существования коллектив станции вывел десятки сортов важнейших сельскохозяйственных культур, отличающихся скороспелостью, холодостойкостью и высокой урожайностью.

По синусоиде

В последующие десятилетия сельское хозяйство у нас развивалось неравномерно. Но, однако, развивалось. Взятые в процентах к предыдущему году показатели в сопоставимых ценах были следующими: 1970 год — 110,8 процента, 1980-й — 108,4 процента. Затем наступил спад девяностых: 1990 год — 96,3 процента, 1995-й — 79 процентов. Начало нового века ознаменовалось некоторым подъемом: 2000 год — 104,1 процента, 2005-й — 105,5 процента. И снова тяжелый период: 2010 год — 97,7 процента, 2015-й — 75,6, 2016-й — 78,8 процента. Но, что не может не радовать, в прошлом году — 102,1 процента.

Понятно, что проценты — вещь относительная. Общие объемы сельскохозяйственного производства сейчас находятся на уровне 1960 года. И по сравнению с 1990 годом сократились в семь раз. Впрочем, и по численности населения региона эти два периода сопоставимы: около 600 тысяч в 1960-м, и чуть более 750 тысяч на начало 2018-го. Так что о каком-то провале говорить не приходится. Меняется структура экономики, развиваются транспорт и технологии. Если раньше мясо на Кольский полуостров везли так называемыми рефрижераторными мехсекциями по железной дороге неделями, а то и месяцами, то сегодня фуры доставляют «охлажденку» из средней полосы за день-два. И экономически выгоднее возить мясо, чем корма для выращивания скота за полярным кругом.

Что посеешь, что пожнешь?

Посевные площади сельхозкультур в 1940 году составили у нас 3,6 тысячи гектаров. Пик пришелся на 1990 год — 24,8 тысячи га. В прошлом году этот показатель немного превысил 7 тысяч. В общем, все та же синусоида.

За это время валовой сбор картофеля поднялся с 2,9 тысячи тонн в 1940 году до 31 тысячи в 1995-м и опустился до 7,2 тысячи тонн в 2017-м. Интересно, что по сравнению с послевоенным периодом и особенно семидесятыми годами снизилась и урожайность этой культуры.

О рогатых и крылатых

По крупному рогатому скоту цифры таковы (в тысячах голов): 1940 год — 7, 1960-й — 14, 1980-й — 31, 1990-й — 44, 2000-й — 12, 2017 — 7. Теперь о продуктивности. Если в 1940 году надой на одну корову составлял 1632 килограмма в год, то в 2016-м — 4394 килограмма. А пик пришелся на 2005 год, когда среднестатистическая буренка расщедрилась на 6414 килограмма.

Расцвет и закат птичьего царства (тоже в тысячах голов) обозначен следующим образом: 1960 год — 154, 1980-й — 1934, 1990 — 2669, 2000-й — 1332, 2017-й — 46.

Убойные цифры

Вегетарианцам эту главку лучше не читать. Речь пойдет об основных видах продукции животноводства в убойном весе. Итак, скот и птица (в тысячах тонн): 1940 год — 1,1, 1980-й — 9,8, 1990-й — 24,6, 2000-й — 6,5, 2016-й — 1,2. Как видим, по этому показателю мы фактически вернулись на довоенный уровень. Но о причинах уже было сказано выше: наши телята и цыплята оказывались золотыми. И реальная, постсоветская экономика все расставила на свои места.

А вот по молоку удельный показатель производства сопоставим с численностью населения. В 1940 году регион произвел его 7,3 тысячи тонн при приблизительно 300 тысячах населения. Цифры по 2017 году — 17,5 тысячи и чуть более 750 тысяч соответственно. Ну а пик пришелся на неизбывный 1990-й и составил 81,9 тысячи тонн.

Морские свинки…

…и водоплавающие куры. Ох, наелись мы их в восьмидесятых! Сельскохозяйственных животных у нас в те годы активно кормили рыбной мукой. И запашок от мяса шел соответствующий. Не зря острые языки прозвали тогда местных свиней морскими свинками, а кур — чайками. Так что жалеть об их отсутствии не приходится. Местные аграрии правильно сместили акцент с количества на качество.

Всему свое время. Возьмем тех же лошадей. В 1940 году их в регионе было учтено более 9 тысяч. Сейчас официального учета и вовсе нет. Оно и понятно: на смену тягловой силе пришел автотранспорт.

А вот северных оленей жалко. Они тут коренные, им бы жить да размножаться. Так что обидно, что за те же восемь десятков лет их поголовье в регионе сократилось примерно с 70 тысяч до 58 тысяч голов.

Прощай, целлюлит!

Хочется добавить: здравствуйте, яйца! Но обо всем по порядку. Речь в целом идет о рационе — куда же без него! В 1952 году среднестатистический северян потреблял ежегодно 143 килограмма хлеба и макарон и 157 килограммов картофеля. Ого, не правда ли? Сейчас 78 и 54 килограмма соответственно.

Все мы понимаем, что снижение вряд ли связано с недоеданием. Ведь по фруктам и овощам ситуация совсем иная: 1952 год — 24 и 35 кило, сейчас 90 и 93 килограмма соответственно.

Ну и о яйцах под конец: 1952 год — 36 штук в год (их тогда везли с юга в качестве сувениров, как нынче возят магнитики на холодильник), сейчас — 255 штук.

В целом энергетическая ценность рациона среднестатистического северянина с 1970 года (раньше ели, особо не считая) по 2016 год снизилась с 3292 до 2485 килокалорий в сутки. Что ж, все хотят быть молодыми и здоровыми и дожить до столетия нашей замечательной области.

Аграриев переписали Летом 2016 года прошла Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В Мурманской области было учтено почти 14 тысяч объектов, в том числе 38 сельхозорганизаций, 14 подсобных сельхозпредприятий несельскохозяйственных организаций, 9511 личных подсобных и иных хозяйств населения, 505 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 3656 участков в них, 33 индивидуальных предпринимателя и 29 крестьянских (фермерских) хозяйств. Наибольшее число объектов переписи (без учета участков в некоммерческих объединениях) находилось в Кольском (2742 единицы), Кандалакшском (2294) и Ловозерском (1152) районах. Кольский район занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований региона по количеству сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 25, 14 и 9 единиц соответственно, а также по площадям сельхозугодий — почти 3,3 тысячи гектаров. Однако по доле фактического использования сельхозугодий на первом месте стоит Ловозерский район (97 процентов), Кольский на втором месте (90), город Оленегорск (86 процентов) — на третьем. Самое многочисленное поголовье крупного рогатого скота на 1 июля 2016 года наблюдалось в Кольском районе — 4066 голов, 87 процентов которых приходилось на сельхозорганизации.

При подготовке материала использованы данные Мурманскстата.