Тарифам воли не дадут.

Грядущие с 1 июля изменения в тарифах на коммунальные услуги, новый порядок разработки региональных государственных программ и положение дел в Ловозерском районе — эти и другие вопросы рассмотрело вчера на своем очередном заседании правительство Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун.

— Мы продолжаем политику сдерживания совокупной платы граждан за коммунальные ресурсы. Третий год подряд нам удается выдержать минимальный рост тарифов на электроэнергию, с июля они увеличатся всего на один процент. Это минимальный рост по стране уже третий год. Тарифы на газ в очередной раз не будут изменены. Они останутся на уровне 2015 года. Что касается совокупной платы граждан, то она должна измениться не более чем на 5,5 процента. Но отмечу, что в среднем по региону, то есть для большинства северян, рост составит не более 2,4 процента, — рассказал журналистам перед началом заседания председатель областного комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский.

Средний тариф на тепловую энергию для населения с 1 июля 2018 года, отметил он уже в своем докладе, составит 3150 рублей за гигакалорию. С 2013 года темп его роста — самый низкий по Северо-Западному федеральному округу. Вместе с тем, тепло у нас по-прежнему остается самыми дорогим в СЗФО.

— Основным параметром, влияющим на уровень тарифа на тепловую энергию, является стоимость топлива, которая не подлежит государственному регулированию и формируется по результатам конкурсов и торгов, — подчеркнул докладчик.

Так, в первом квартале 2018 года по сравнению с 2017 годом цена на мазут выросла на 14 процентов, уголь подорожал на 9 процентов.

Правительство также утвердило Временный порядок разработки региональных государственных программ на 2021-2025 годы. Как пояснила министр экономического развития Елена Тихонова, в 2020 году завершается срок реализации большей части госпрограмм. Для подготовки проекта областного бюджета на период до 2021 года, который составляется на их основе, и принято решение о разработке Временного порядка.

— Для концентрации внимания органов власти на анализе наиболее важных и значимых показателей предлагаем ограничить количество показателей к целям государственной программы и каждой подпрограммы до десяти, — доложила министр.

Также министерство считает целесообразным оптимизировать структуру и содержание программ. Елена Тихонова подчеркнула, что согласованные и одобренные рабочими группами Программно-целевого совета проекты государственных программ должны быть готовы к 25 октября текущего года. После этого областной минфин включит их в состав материалов, направляемых в областную думу одновременно с проектом закона об областном бюджете.

— Цель предлагаемых изменений состоит в повышении эффективности государственного управления и достижении конкретных целей, улучшающих жизнь людей, — подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

О мероприятиях по обеспечению социально-экономической стабильности Ловозерского района отчитался перед правительством глава районной администрации Николай Курзенев.

Основа экономики муниципального образования, напомнил он, — горнодобывающая промышленность. Также в Ловозерском районе развито традиционное северное оленеводство. А одним из перспективных направлений социально-экономического развития является туристическая деятельность.

Консолидированный бюджет Ловозерского района по собственным доходам за 2017 год выполнен на 103 процента. На территории района за отчетный год при плане 117,2 миллиона рублей мобилизованы собственные доходы в сумме 120,8 миллиона.

— По федеральной программе «Земский доктор» в 2017 году в Ловозерский район прибыли и трудоустроены два врача. В селе Ловозеро — стоматолог, в поселке Ревда — рентгенолог. Выплаты по программе составили два миллиона рублей. В соответствии с решением районного совета депутатов в Ревде две семьи врачей обеспечены жилыми помещениями, — сообщил Николай Курзенев.

Глава районной администрации также отметил, что в муниципалитете выполняются решения по достижению целевых показателей по размеру оплаты труда педагогических работников согласно майскому указу президента России.

При обсуждении доклада был отмечен высокий уровень поддержки, которую оказывают району исполнительные органы власти Мурманской области во всех важных сферах: поддержке коренных малочисленных народов Севера, развитии оленеводства, малого и среднего предпринимательства, туристической сферы, борьбы с серой занятостью, повышению уровня поступления налогов в муниципальный бюджет и так далее. Важно использовать и те возможности для развития, которые появляются в районе. Это касается, в частности, сферы образования детей и обучения тем профессиям, которые востребованы в регионе.

— Необходимо максимально полно погружаться в проблемы людей. Раскрывать для граждан новые возможности, которые у них появляются. И это важнейшая задача муниципальной власти. Надо думать о будущем района, которое слагается из будущего тех, кто в нем живет. Я поручаю подготовить и представить актуализированную стратегию развития района. Особо должны быть отражены меры по борьбе с серой занятостью, поддержки оленеводства, развития среднего профтехобразования, — подчеркнула Марина Ковтун.

В числе основных задач на будущее Николай Курзенев обозначил разработку проектно-сметной документации и строительство объектов коммунальной инфраструктуры и дорог, заключение договоров с региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами, а также выполнение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях образования и культуры.

С докладом о реализации в регионе жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выступила министра образования и науки Наталия Карпенко.

— Дети-сироты, не имеющие жилья, однократно обеспечиваются благоустроенными жилыми помещениями жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, — подчеркнула она.

Так, в 2017 году квартирами обеспечен 191 северянин, относящийся к названной выше категории. На это потрачено свыше 231 миллиона рублей, в том числе средств регионального бюджета — 226 миллионов.

В текущем году в соответствии с заявками органов опеки и попечительства планируется обеспечить жилыми помещениями 146 человек. В областном бюджете на эти цели предусмотрены средства в объеме 187 миллионов рублей. В первом квартале для детей-сирот уже приобретены 24 квартиры, расход областного бюджета составил 30,2 миллиона рублей.

Кроме того, начался перевод жилых помещений, нанимателями которых являются лица из числа детей-сирот, из специализированного жилищного фонда в жилищный фонд социального использования. Для осуществления этой работы в органах местного самоуправления назначены уполномоченные органы — межведомственные комиссии.

Также детям-сиротам однократно производится ремонт жилых помещений, собственниками которых они являются. В 2017 году отремонтированы и подготовлены к заселению жилые помещения для 69 человек, расход из областного бюджета на эти цели составил 5,7 миллиона рублей. В текущем году запланировано проведение ремонта жилых помещений для заселения 67 детей-сирот.

— Соблюдение всех жилищных прав детей-сирот находится на постоянном контроле регионального министерства науки и образования и правительства Мурманской области, — подчеркнула Наталия Карпенко.