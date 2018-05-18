Сквозь призму цифр…

Мурманскстат презентовал юбилейный сборник «Мурманской области — 80 лет». Выверенные данные статистики словно приоткрывают перед нами окошко в ушедшие навсегда времена. И мы узнаем, что полвека назад северяне чаще, чем мы ходили в театр. А кинотеатры посещали два, а то и три раза в месяц. Перечисление информационных срезов можно продолжать и продолжать…

В 1939 году на одно жителя новорожденной Мурманской области приходилось — вы только вдумайтесь в эти цифры! — 3,4 квадратных метра жилой площади. Какое уж тут личное пространство: люди практически спали вповалку и жили, задевая друг друга локтями. На начало нынешнего года эта цифра превысила 25 квадратов.

Еще один факт. В 1952 году среднестатистический северян потреблял ежегодно свыше 142 килограммов хлеба и макарон и 157 килограммов картофеля! Не слабо, правда? Прощай, фигура — здравствуй нарушенный обмен веществ! Сейчас, в век научного (и не очень) голодания эти показатели составляют у нас 71,7 и 53,6 килограмма соответственно.

И это всего несколько цифр из юбилейного сборника. Его презентация прошла вчера. На торжество пригласили представителей библиотек, архива, а также журналистов.

Юбилейная дата — хороший повод, чтобы оглянутся назад, вспомнить, что было, и сравнить это с тем, что есть сейчас, посмотреть на достижения и трудности прошлых лет через призму цифр.

Следует уточнить: выпуск тематических информационно-статистических материалов, посвященных региональным юбилейным датам, уже стал для Мурманскстата доброй традицией. Так, специальное издание было приурочено к 75-летию региона. А в 2016 году свет увидел сборник «Городу Мурманску — 100 лет».

О том, что представляет собой новый серьезный труд статистиков, рассказал руководитель Мурманскстата Вячеслав Морозов:

— Восемьдесят лет — это целая жизнь. Поэтому для создания сборника пришлось провести кропотливую работу: найти и систематизировать показатели, характеризующие состояние экономики и уровень жизни населения с момента образования области и до настоящих дней. Издание подготовлено на основе данных, которыми располагает сам Мурманскстат, архивных документов и исторических книг.

Сборник, продолжил Вячеслав Морозов, дает уникальную возможность наблюдать экономический, социальный и культурный рост региона за прошедшие восемь десятилетий. С помощью цифр и графиков можно проследить, как жили разные поколения северян.

В юбилейном издании дана подробная информация о социально-экономическом положении Мурманской области. Чтобы регион не выглядел изолированным, ряд показателей представлен в сравнении с аналогичными по Северо-Западному федеральному округу и России в целом. Впервые опубликована официальная статистическая информация по Арктической зоне России и месте в ней нашего края.

Листая страницы сборника, можно узнать, как от десятилетия к десятилетию менялась численность населения нашего заполярного края, как развивалась рыбная отрасль, сколько врачей приходилось на 10 тысяч населения в далекие нынче довоенные годы и сейчас, каков был рацион северян в килокалориях раньше и теперь.

В духе времени сборник выпущен в электронном виде. Удобная программа делает работу с ним комфортной и продуктивной.

Вячеслав Морозов.

Рабочий момент презентации.