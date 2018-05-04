Сетевики меняют планы.

Проекты корректировки инвестиционных программ пяти энергосетевых компаний рассмотрел сегодня межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий.

Средства на различные инвестиционные мероприятия энергетиков закладываются в тарифы. А значит, любой их пересмотр требует особой тщательности и объективной обоснованности.

Впрочем, на этот раз, как сообщил журналистам ведущий заседание первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, речь в основном шла о корректировках в рамках уже выделенных и заложенных в тарифы средств. Поэтому они не приведут к росту коммунальных платежей для населения. Проще говоря, компании в силу изменившихся объемов потребления или других факторов просят перераспределить средства между запланированными мероприятиями.

— Компании выдвигают свои предложения. Чтобы их правильно оценить, мы пригласили глав муниципалитетов, где эти компании работают. Вместе с ними посмотрим, насколько эти предложения соответствуют проблемам, существующим в муниципалитетах, насколько они актуальны, — отметил Алексей Тюкавин.

На заседании рассмотрели проекты корректировок инвестиционных программ Мурманэнергосбыта, Оборонэнерго, Мурманской областной электросетевой компании, Мончегорских электрических сетей и горэлектросети ЗАТО Островной.

Кроме того, межотраслевой совет обсудил вопрос о росте тарифов на межмуниципальные пассажирские перевозки. Пока, как сообщил первый вице-губернатор, речь идет о его повышении на 10 процентов.

— К сожалению, в свое время эти тарифы длительное время сдерживались. И теперь мы пожинаем плоды, когда компенсация транспортным организациям слишком велика и нужно рассматривать варианты, как постепенно приводить эти тарифы к более обоснованному уровню, — сообщил Алексей Тюкавин.

В перспективе, как было отмечено на совещании, речь должна идти о поэтапном выведении этих маршрутов из сферы государственного регулирования. Все это, подчеркнем, касается междугородных перевозок, а не проезда в городском транспорте.

Межотраслевой совет потребителей является постоянно действующим при губернаторе совещательным органом.