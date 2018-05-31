Профтехобразование — наша гордость.

Об исполнении в регионе поручения президента, касающегося развития системы подготовки рабочих кадров, доложила на очередном заседании правительства области, которое провела вчера губернатор Марина Ковтун, министр образования и науки Наталия Карпенко.

Впрочем, сначала о мероприятиях по обеспечению социально-экономической стабильности в областном центре отчитался глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Доходы бюджета муниципального образования в 2017 году составили почти 12 миллиардов рублей. Как и в предыдущие годы, сохранилась его социальная направленность. Расходы на социальную сферу составили около 70 процентов.

В 2017 году, продолжил он, отмечен двукратный рост объема работ по строительству. Объем затраченных на это средств составил 4,7 миллиарда рублей. Завершено строительство 55 объектов общей площадью почти 54 тысячи квадратных метров. Введены в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома, построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом районе Росляково, завершено множество объектов благоустройства. За отчетный период из аварийного жилфонда расселено 428 человек. В 2018 году планируется расселить еще свыше пятисот мурманчанин.

Наиболее прибыльной остается отрасль рыболовства, которая обеспечивает значительный вклад в бюджет города. Растет инвестиционный потенциал, в 2017 году инвестиции составили почти 55,7 миллиарда рублей. Развивается и туристический сектор экономики. По итогам прошедшего года средняя заработная плата в городе превысила 61 тысячу рублей.

Кроме того, глава администрации подробно доложил о состоянии дел в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики, транспорта и городской инфраструктуры.

После доклада вопросы Андрею Сысоеву задали представители общественных организаций, руководители региональных ведомств, депутаты областной думы. Они касались качества возводимого жилья и капитального ремонта, проблем с межеванием городских территорий, уборки мусора и снега с городских улиц.

С результатами работы областного минздрава ознакомил правительство глава ведомства Валерий Перетрухин.

— По оценке интегрированных показателей мы сработали неплохо. Это касается, например, показателя смертности населения, который у нас за прошлый год оказался самым низким за всю историю — 11 промилле. Сдано в эксплуатацию новое здание противотуберкулезного диспансера. До конца года будет введена в эксплуатацию детская поликлиника в Североморске — объект, который мы строили семь лет. Существующие проблемы не новы — недостаточное финансирование и определенный кадровый дефицит. Но заложены определенные мероприятия для их решения. В частности, с июля мы приступаем к реализации программы «Арктический доктор», ассигнования на этот год заложены, пятнадцать мест выделено. Приглашаем врачей узкой специализации на те места, которые нам нужны, — рассказал он журналистам перед началом заседания.

В этом году должны быть завершены строительство ФАП в Чапоме, Чаваньге и Минькино, ремонтные работы в Мурманской детской клинической больнице, Апатитско-Кировской и Кольской больницах, мончегорской поликлинике, стоматологической поликлинике в Заполярном. Планируется начать ремонтные работы в медсанчасти «Севрыба», Мончегорской и Кандалакшской ЦРБ. Также в этом году в планах минздрава — организовать центр паллиативной медицинской помощи на базе Кольской ЦРБ и осуществить работы по ремонту поликлиники областного онкологического диспансера.

Марина Ковтун подчеркнула, что региональная власть не просто решает насущные проблемы здравоохранения, но и разрабатывает собственные стратегии их решения, а также добивается активной помощи федеральных ведомств.

Об исполнении в регионе поручения президента, касающегося развития системы подготовки рабочих кадров, доложила правительству министр образования и науки Наталия Карпенко. Речь в поручении идет о пятидесяти наиболее востребованных в России рабочих профессиях. Это и сварочное дело, и строительство, и машиностроительный профиль. Подготовка таких специалистов должна отвечать самым высоким международным стандартам.

У нас, как отметила министр, 11 из 18 колледжей ведут подготовку по 12 входящим топ-50 специальностям. И список этот постоянно расширяется. Востребованным профессиям обучаются около 800 студентов. Интенсивно ведется переподготовка педагогов.

Профтехобразование региона с 2014 года активно участвует в международном движении «WorldSkills», направленном на развитие лучших практик и профессиональных стандартов при подготовке ребят по рабочим профессиям. Студенты наших колледжей регулярно побеждают в различных соревнованиях, проводимых «WorldSkills».

— Крупные предприятия региона включились в совместную работу по оснащению материальной базы колледжей и внедрению так называемой дуальной формы обучения — не только в училище, но и на производстве. Ковдорский ГОК завершает создание лаборатории, полигона горного дела и учебного класса на опытной обогатительной фабрике для студентов местного политехнического колледжа. Кольская ГМК разрабатывает проект по созданию лаборатории в Мончегорском политехническом колледже, — рассказала Наталия Карпенко.

— Система среднего профессионального образования сегодня является предметом нашей гордости. Пять лет назад мы поставили перед собой амбициозную задачу — создать центр арктических компетенций. И региональное минобразования во взаимодействии с партнерами отлично с ней справилось. Проведена колоссальная работа по оснащению средних образовательных учреждений, изменению перечня специальностей на тот, который по-настоящему востребован предприятиями и производствами, — отметила Марина Ковтун во время обсуждения доклада министра.

Высоко оценив работу минобразования в этом направлении, глава региона подчеркнула, что сегодня уже не наши выпускники ищут, куда бы устроиться, а сами работодатели стоят в очереди, чтобы взять их к себе на работу.