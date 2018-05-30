«Новая жизнь» стучится в Териберку.

Подготовка к очередному арктическому фестивалю «Териберка. Новая жизнь» в полном разгаре. Нынешним летом он пройдет в поморском селе уже в четвертый раз с 21 по 22 июля.

— Мы постараемся поддержать тот большой масштаб фестиваля, который он приобрел в прошлом году. Основной интеллектуальной площадкой на этот раз станет форум социологов и урбанистов. Мы хотим пригласить на него российских и зарубежных активистов, которым удалось изменить жизнь на конкретных территориях, и обсудить с учеными, какие механизмы включаются, когда жизнь в конкретном месте действительно меняется к лучшему, — поделился с журналистами секретами очередного арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь» генеральный директор некоммерческой организации «Большая Земля» Олег Степанов.

Вчера заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий провел очередное заседание его оргкомитета.

В равной степени важно, отметил он, как наполнение программы различными мероприятиями, так и обеспечение безопасности и общественного правопорядка. Для решения последней задачи создана специальная рабочая группа. В дни фестиваля в селе будет организовано дежурство медицинских работников, а также сотрудников министерства внутренних дел. Большое внимание будет уделено организации парковок и работе волонтеров, которые помогут гостям праздника почувствовать себя на берегу студеного Баренцева моря, как дома.

— Фестиваль послужил толчком для развития Териберки. В первую очередь речь идет о развитии туризма и прибрежного рыболовства. В ближайшее время мы будем обсуждать с общественностью разработанный мастер-план развития села, — отметила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова.

Но вернемся собственно к предстоящему фестивалю. На нем, как рассказал Олег Степанов, традиционно будет музыкальная зона. Организаторы постарались сделать ее максимально интересной и веселой. Поскольку красной ниточкой на нынешнем празднике пройдет тема фольклора, включая поморский, ставится задача привлечь известные группы, которые используют в своем творчестве именно фольклорные темы. Свое согласие уже дали ансамбль «Добраночь», музыкальная группа «Этносфера», этно-экстрим группа «Ива Нова». Эта веселая музыка, по мнению организаторов, должна понравиться людям всех возрастов. Готовится к выступлению и Териберский хор.

— Приоткрою вам один секрет, но, правда, не до конца. Будут и музыканты из Дании — герои ютуба, — заинтриговал журналистов Олег Степанов.

Не менее традиционна для фестиваля и экологическая зона, связанная с реализацией проектов в сфере экотуризма. И здесь программа также весьма насыщенна: будут морские прогулки с океанографами на борту, экскурсии по тундре с биологами и орнитологами.

А на гастрономическую площадку Союз шеф-поваров России привезет известных мастеров ножа и поварешки, которые на сей раз будут потчевать гостей праздника блюдами поморской кухни.

— А как местные жители? — поинтересовались журналисты. — Для них подобный наплыв гостей не станет головной болью?

— Зимой в Териберке работали социологи, опрашивали разные группы жителей. Все абсолютно говорили, что третий фестиваль прошел на гораздо более высоком уровне организации, чем предыдущие. И негативные последствия визита большого числа гостей были минимизированы. Ну а те, кто занимается здесь бизнесом, вообще очень довольны. Ведь фестиваль служит популяризации этого места, — успокоил моих коллег Олег Степанов.

В общем, в конце июля, как твердо обещают организаторы фестиваля, в Териберке должно быть интересно всем — и гостям, и местным жителям.