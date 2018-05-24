Наши ответы про долгие лета.

Восемьдесят лет? Реально — бабка. Если бы, конечно, речь шла о человеке. Для административно-территориальной единицы восьмерка с ноликом — вообще не возраст. Так, младенчество. А успела сделать за это время наша область очень много.

И сразу пробивает на пафос. Хочется говорить о незамерзающих глубоководных гаванях, северном сиянии, полярных дне и ночи, оленях и полной таблице Менделеева, скрытой в недрах (про Менделеева — боюсь, все же не удержусь, еще скажу). Но обо всем этом наши земляки и без меня знают. Для нас — это не экзотика, а повседневная жизнь. Однако существуют цифры и факты, которые не лежат на поверхности. Но при этом многое говорят о том пути, который все мы прошли с родным краем за эти десятилетия. Ну а дальше, как говорится, сам спросил — сам ответил…

Как все начиналось?

С желтенькой бумажечки в половину машинописной странички. Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Мурманской области датирован 28 мая 1938 года. В ее состав вошли Кировский, Кольский, Ловозерский, Полярный, Саамский, Териберский, Терский районы и город Мурманск, выделенные из Ленинградской области. А также Кандалакшский район, выделенный из Карельской АССР. В период с 1940 по 1947 годы в состав области были включены западные районы полуостровов Рыбачий и Средний, Печенга и сектор Янискоски-Нискакоски.

И сколько нас сейчас?

Пока еще не вымирающий вид. Сейчас в регионе проживает свыше 750 тысяч человек (в 1938-м было менее 300 тысяч), это чуть более полпроцента населения страны. А максимальная численность населения края была зарегистрирована на начало 1990 года — 1191,5 тысячи человек. В 1939 году (на 1938-й данных нет) мужчины составляли почти 53 процента северян. Нынче сильный пол сдал позиции, скатившись до 48 процентов. За последние полвека средний возраст увеличился с 25,3 года до 38,7. В общем, население стало, скажем так, мудрее.

Мы кузница, житница или здравница?

По большей части, конечно, кузница. В 2017 году в общероссийском производстве на долю Мурманской области приходилось 100 процентов апатитового и 10,8 процента железорудного концентратов, а также 13,4 процента переработанной рыбы и рыбных консервов.

И тут как раз про Менделеева. Под нашими мхами с комфортом залегают черные, цветные, редкие и благородные металлы. И также те, которые и не металлы вовсе: апатит, мусковит, вермикулит и прочие, по названиям напоминающие болезни, но по факту весьма полезные минералы.

Без лишней скромности добавим: производство из года в год растет. Если в 1960-м было выпущено 2,2 миллиона тонн железорудного и 1,5 миллиона тонн апатитового концентратов, то в 2017 цифры составили 10,3 и 5,1 миллиона тонн соответственно. За 80 лет индекс промышленного производства края вырос в 20,8 раза! Причем всегда, из года в год давал плюс. Исключение составил только 1995-й, когда произошло незначительное (на четыре десятых процента) снижение. И, чтобы уж добить всех тоннажем: в 1940 году было перевезено 3,4 миллиона тонн грузов, а в 2017 — 37,7 миллиона.

Но, как говорится, не Менделеевым единым. О житнице речь пойдет на отдельной страничке. А сейчас несколько слов о здравнице. Туризм у нас — веяние последнего времени. Но и тут прогресс налицо: с 2000 по 2016 год число турфирм увеличилось с 31 до 71. А вместимость гостиниц возросла с 4452 мест в 1980 году до 5674 в 2016-м. Добавьте сюда около 1000 мест в санаториях, да почти столько же — на базах отдыха.

Рыба еще ловится?

Ага, ловится. На момент создания Мурманской области на долю рыбной промышленности приходилось более трети общего объема промышленного производства. Экипажи судов боролись за увеличение уловов, родилось движение «тридцатитысячников» (вылов каждым кораблем 30 тысяч центнеров рыбы), затем «пятидесятитысячников». В 1938 году два траулера «Киров» и «Двина» выловили более 60 тысяч центнеров рыбы каждый, установив мировой рекорд ее добычи. Больше всего ловили в далеких нынче 80-х — более 1 миллиона тонн ежегодно. Но и сейчас у нас действует более двух десятков организаций в сфере рыболовства. А уловы, хоть и не те, что когда-то, но все равно внушительны. В 2017 году — 536 тысяч тонн.

Чего вы тут понастроили?

Ой, много чего! Еще до образования Мурманской области на Кольском полуострове велось достаточно крупное строительство. С 1920 по 1938 годы было введено в действие около 40 промышленных предприятий, в том числе гидроэлектростанции на реках Тулома и Нива, комбинат «Апатит», машиностроительный завод в Кандалакше, кирпичные и лесопильные заводы. В стадии строительства находились медно-никелевый комбинат в Мончегорске, судоремонтный завод «Севморпуть» в Мурманске, пивоваренный завод в Коле.

В годы послевоенных пятилеток большая часть капитальных вложений направлялась на восстановление предприятий, но продолжалось и строительство новых. Были введены в действие комбинат «Печенганикель», Кандалакшский алюминиевый завод, Ковдорский и Ловозерский горно-обогатительные комбинаты, гидроэлектростанции Нива-3, Нива-1, Княжегубская, Кумская, Борисоглебская и другие. Широкий размах получило строительство жилья и культурно-бытовых объектов.

Все путем с Севморпутем?

Однозначно — да! Перспективы развития берущей свой старт в Мурманске и обслуживаемой атомными богатырями «Росатомфлота» трассы связаны с крупнейшими углеводородными проектами. В основном речь идет об Обской губе — это и газ, и стабильный газовый конденсат, и нефть. При советской власти максимум грузопотока по СМП пришелся на 1987-1988 годы и составил около 6,8 миллиона тонн. Тогда бурное развитие атомного ледокольного флота, обеспечивающего проводки судов в арктических широтах, шло в основном в интересах Норильского промышленного района.

В девяностые и нулевые годы грузопоток обвалился до 1,2 миллиона тонн. Прежнего, советского тоннажа удалось достичь спустя почти два десятка лет, в 2016-м. В прошлом году было перевезено уже 10 миллионов тонн, в этом ожидается 15-17 миллионов. Прогнозы и того интереснее: к 2020-му году — порядка 35 миллионов, к 2030-му — не менее 60 миллионов тонн.

А как с жильем?

Сейчас — да хоть коней гоняй! А вот в 1939 году на одно жителя приходилось — даже трудно себе такое представить! — всего 3,4 квадратных метра жилой площади. Фактически, спали вповалку. В 1980-м цифру подняли до 11,5 квадратов, в 2000-м — до 21,4, а в 2018-м она превысила 25 квадратных метров.

Следует учесть еще и комфорт жилья. В 1960 году лишь около половины жилфонда имело водопровод и канализацию, а горячую воду — пятая часть. Сегодня эти показатели составляют 91 процент.

Еще несколько цифр: с 1934 по 1939 годы было введено в эксплуатацию 170 тысяч квадратных метров общей площади жилья. Пик жилищного строительства зафиксирован в 1987 году — 630 тысяч квадратных метров общей площади. В 2016 и 2017 годах этот показатель составил по 60 тысяч квадратов ежегодно.

Так все-таки ложить или класть?

В такой формулировке, конечно, класть. А вот на строительство различных учреждений системы воспитания и образования было положено немало сил. Цифры говорят сами за себя. Начнем с детских садов и яслей. В 1940 году их было 117 штук на 6657 мест. В 1960-м — уже 361 и 7865 соответственно, в 1980-м — 543 и 66858. В начале 90-х цифры начали снижаться. Но тут уж ничего не поделаешь — демография. В прошлом году у нас было 237 учреждений дошкольного образования на 46962 мест. Следует учесть, что, скажем, в 1980-м их заполняемость составляла 120 процентов, а сейчас приближается к 100.

В 1938 году в регионе действовали 149 образовательных школ, в которых обучались 34 тысячи детей и работали 1140 учителей. У нас было также 7 средних специальных учебных заведений. В 1939 году открылся учительский институт. На 2016 год цифры таковы: 170 школ на почти 78 тысяч ребят, 22 среднеспециальных учебных заведения и 9 филиалов, 3 вуза и 8 филиалов.

Ау, врачи есть?

Да есть они, есть. Небольшой кадровый голод имеется. Но смотря с чем сравнивать. В 1938 году в области действовали 20 поликлиник и амбулаторий и 23 больницы на 1960 коек. Пик пришелся на 60-70е годы, когда число поликлиник и амбулаторий достигало 148 единиц, а больниц — увеличилось до 58. Цифры на 2016 год: 144 и 42 единицы соответственно. Следует отметить, что 1940 по 2016 год число больничных коек возросло с 2316 до 7628. Неуклонно увеличивалось и число врачей на 10 тысяч населения. В 1940 году их было 13, в 1960-м — 28,1, в 1990-м — 48,8, в 2017-м — 53,2.

Кино не будет?

Похоже, скоро — да. Кинотеатры уходят в прошлое. В 1938 году в Мурманской области действовали 136 киноустановок, работали два музея: краеведческий в Мурманске и домик Сергея Мироновича Кирова в Хибинах. В областном центре действовал драматический театр на базе Дома культуры рыбаков, в Кировске — театр кукол. Массовых библиотек насчитывалось 141. Правда, в среднем на каждую приходилось всего 3,8 тысячи экземпляров книг и журналов.

А теперь — внимание! В 1960-м (ранее данных нет) один житель в среднем посещал 29 киносеансов в год. То есть ходил в кино два-три раза в месяц. Сейчас вообще такой статистики нет. На смену кинотеатрам пришли телевидение и интернет.

А вот то, что северяне перестали ходить в театры, обидно. Если в 1980 году (ранее данных нет) число зрителей профессиональных театров (за год, на тысячу жителей) составляло 536 человек, то в 2016-м — 136. Зато число посещений музеев, количество которых за прошедшие десятилетия возросло с 2 до 12, неуклонно увеличивается: со 178 на тысячу жителей в год в 1970 году, до 511 — в 2016-м.

Год за годом: 1938-й 28 мая — указом Президиума Верховного Совета СССР образована Мурманская область 1939-й 23 февраля — первый металл выпустил комбинат «Североникель» 14 сентября — создано Мурманское морское арктическое пароходство 1949-й 26 апреля — создано управление «Мурмансельдь». 6 октября — Кольская база Академии наук СССР реорганизована в Кольский филиал Академии наук СССР 1950-й 11 января — в Мурманске основано высшее мореходное училище 1951-й 28 января — первую продукцию дал Кандалакшский алюминиевый завод 15 сентября — вступил в строй Ловозерский горно-обогатительный комбинат 1953-й 8 июля — создан трест «Апатитстрой» 1955-й 1 ноября — вступил в строй Оленегорский горно-обогатительный комбинат 1960-й 6 мая — в порт приписки Мурманск прибыл первый в мире атомный ледокол «Ленин» 5 сентября — введен в строй Ковдорский горно-обогатительный комбинат 1973-й 29 июня — первый ток дала Кольская атомная электростанция 1976-й 21 июля — состоялось торжественное открытие аэропорта Мурманск 1977-й 17 августа — атомоход «Арктика» в надводном плавании достиг Северного полюса 1993-й 12 января — в Мурманске открыто генеральное консульство Норвегии, а 5 февраля — отделение генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге 1997-й сентябрь — Кольская сверхглубокая скважина занесена в книгу рекордов Гиннеса 2005-й 11 октября — открыт новый мост через Кольский залив 2007-й 11 апреля — новый атомный ледокол «50 лет Победы» пришел в порт приписки Мурманск 2012-й 24 июля — введен в эксплуатацию новый ГОК «Олений Ручей» 2015-й 25 ноября — открыт Центр по переработке, кондиционированию и долговременному хранению радиоактивных отходов в Сайда-губе 2017-й 4 апреля — издан приказ Минобороны РФ о создании в Мурманске филиала Нахимовского военно-морского училища

В материале использованы данные Мурманскстата.