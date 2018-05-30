Кто такой коллектор и с чем его едят?

Финансовые услуги стали рутиной: банковские карты, вклады, кредиты, автострахование, платежные терминалы, добровольные пенсионные накопления. Как защитить свои права и не оказаться в долгах? В России реализуется масштабный проект повышения финансовой грамотности населения.

Например, вы взяли потребительский кредит и не смогли вовремя его выплатить? К сожалению, бывает и такое. Если разговор с банком не заладился, он может передать свое право требовать возврата долга коллекторскому агентству.

О методах, которыми порой выбивают деньги подобные учреждения, сложены легенды. Но помните главное: то, что вы оказались в сложной финансовой ситуации, еще не делает из вас преступника. Деятельность коллекторов строго оговорена законодательством. Скажем, они не имеют права оскорблять или унижать честь и достоинство должника, а также сообщать о его задолженности третьим лицам. Ох, как часто нарушаются эти требования закона! И главное лекарство от этого — ваши знания своих прав. Но все ли мы так грамотны в финансовых вопросах?

На протяжении ряда лет Роспотребнадзор является исполнителем проекта Минфина России и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Главная цель проекта сформулирована в его названии. Он призван содействовать формированию у российских граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам, способствовать принятию ими обоснованных решений в этих вопросах.

Роспотребнадзор на федеральном уровне активно участвует в реализации проекта путем взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в решении актуальных вопросов в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Ведомству отведена важная роль в информировании широкого круга общественности о различных аспектах услуг по вопросам потребительского, ипотечного и автокредитования, добровольных пенсионных накоплений автострахования и так далее.

В ходе реализации проекта в 2016-2017 годах управление Роспотребнадзора по Мурманской области совместно с региональным министерством образования и науки, областной детско-юношеской библиотекой и областной библиотекой для слепых и слабовидящих провело ряд просветительских мероприятий для целевых аудиторий: школьников и студентов, инвалидов и лиц пожилого возраста. Сотрудничество продолжается и в текущем году.

В целях реализации поручений президента России по инициативе управления и при непосредственном участии губернатора Мурманской области создан региональный Совет по вопросам защиты прав потребителей, разработана региональная программа по обеспечению прав потребителей в Мурманской области на 2018-2020 годы.

В рамках четвертой Всероссийской недели финансовой грамотности, которая прошла в апреле текущего года, специалисты управления и Консультационного центра провели 23 беседы в образовательных организациях региона.

Одним из мероприятий, направленных на достижение декларированных целей, является издание и распространение серии печатных материалов «Хочу. Могу. Умею». И здесь основная целевая группа — учащихся школ и высших учебных заведений, а также взрослое население с низким и средним уровнями доходов.

В настоящее время в управление Роспотребнадзора по Мурманской области поступила очередная в партия буклетов обновленной этой серии. Они содержат правила пользования основными финансовыми услугами. В материалах в доступной форме даны рекомендации, правила при обращении в финансовые организации для получения целевого кредита, микрозайма, открытия банковского вклада и счета, по выбору надежного страховщика или негосударственного пенсионного фонда.

В частности, буклеты подскажут, как правильно взять потребительский кредит, как выбрать банк и на что нужно обратить внимание при заключении с ним договора. В них подробно описаны шаги при потере возможности выплачивать кредит. Даются рекомендации, как адекватно оценить свои возможности и риски, скажем, при получении ипотеки.

Свою специфику имеет и автокредитование. Кстати, по статистике с его помощью приобретается почти половина всех продаваемых в России автомобилей. Нужно особо тщательно изучить условия подобного договора до его подписания. По закону на это заемщику выделено не менее пяти рабочих дней. И о страховке: в соответствии с Гражданским кодексом РФ банк имеет право потребовать застраховать заложенный автомобиль по автокаско. Но вот выбор страховой компании — дело самого заемщика.

Особый разговор — банковские вклады и счета. Свои честно заработанные денежки надо пристроить с умом. А для этого, как минимум, необходимо выбрать надежный банк. Вы знаете, где можно найти информацию о банковских рейтингах? Серьезный источник — www.banki.ru/banks/ratings. Ну а если есть желание рискнуть, доверившись небольшому кредитному учреждению, которое предлагает высокие проценты, то хотя бы проверьте, есть ли у него лицензия. Это можно сделать здесь: www.crb.ru.

Отдельный буклет посвящен организациям, занимающимся микрофинансированием, и кредитным потребительским кооперативам, которые также предоставляют потребительские займы гражданам.

Еще одна важная тема — автострахование. Речь идет об ОСАГО и автокаско. В соответствующих брошюрах говорится об обязанностях страховых компаний, правилах страхования и возмещения ущерба.

Нюансов в ставших уже почти рутинными финансовых вопросах масса. Так что буклеты нелишним будет изучить. Основная их часть направлена в министерства экономического и социального развития Мурманской области. Они будут распространяться во всех муниципальных образованиях края — в комплексных центрах социального обслуживания населения, центрах социальной поддержки населения, объединениях инвалидов и ветеранских организациях.

В ходе выездных лекций для потребителей, которые будут проводить как специалисты управления Роспотребнадзора, так и сотрудники Консультационного центра по защите прав потребителей «Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» также будет возможность получить эти материалы.

И последнее: если вам не вручат необходимый буклет, не огорчайтесь. Вся необходимая информация представлена на сайте проекта, с адресом которого трудно ошибиться — хочумогузнаю.рф.

В случае, если у вас уже возникли какие-то проблемы, связанные с использованием финансовых инструментов, нелишними будут следующие контакты для обращений: сайты Роспотребнадзора (www.rospotrebnadzor.ru) и Банка России (www.cbr.ru). Финансовому омбудсмену можно черкнуть пару строчек на «мыло» finomb@arb.ru. Ну поклонникам старой школы сообщаю номерок бесплатной горячей линии все того же Роспотребнадзора для потребителей финансовых услуг: 8-800-100-29-26.