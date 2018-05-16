Богу богово, а эскулапу эскулапово…

На оперативном совещании, которое провел в понедельник первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, правительство региона вернулось к вопросу о выделении земельного участка под строительство в селе Чаваньга Терского района нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

Предыстория вопроса такова: строительство ФАП в Чаваньге осуществляется в рамках реализации мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения». В свое время администрация района выдала разрешение на строительство объекта на земельном участке, где располагался старый ФАП. В феврале с управлением капитального строительства был заключен соответствующий государственный контракт на сумму свыше 9 миллионов рублей и сроком завершения работ 30 сентября текущего года.

Однако строительство там нового объекта оказалось невозможным. Дело в том, что в настоящее время решается вопрос о передаче старого здания ФАП в собственность Североморской Епархии для его сохранения в качестве памятника истории и возрождения приходской жизни.

Поэтому областной минздрав дал поручение Кандалакшской ЦРБ, в чьем ведении будет находиться ФАП, совместно с администрацией Терского района в кратчайшие сроки решить вопрос о формировании в Чаваньге нового земельного участка. Следовало также не мешкая получить разрешение на строительство, а также подготовить необходимый пакет документов для передачи в собственность Североморской Епархии здания старого фельдшерско-акушерского пункта.

Вопрос о ФАП для Чаваньги уже рассматривался на оперативном совещании в правительстве области неделю назад. Речь тогда шла о возможных сроках предоставления под строительство нового земельного участка. К сожалению, как подчеркнул Алексей Тюкавин, тогда представитель районной администрации не смог дать четкой информации по перспективам выделения нового земельного участка. Поэтому было дано поручение региональному министерству имущественных отношений разобраться со сложившейся ситуацией и дать свое профессиональное заключение. И вот глава ведомства Олег Мазунов отчитался о результатах.

— В адрес главы Терского района нашим министерством было направлено обращение по вопросу образования нового земельного участка за счет средств муниципального образования, — уточнил Олег Мазунов. — В настоящее время земельный участок определен. Но на него необходимо выполнить топографическую съемку и затем поставить координаты этого участка на государственный кадастровый учет. Кадастровым инженером данная работа будет проведена до 25 мая.

За это время районная администрация должна решить вопрос с финансированием этих работ. Согласно устной информации, полученной от администрации Терского района, добавил министр, до 1 июня участок должен быть поставлен на государственный кадастровый учет, решение по его предоставлению, в том числе разрешение на строительство объекта, будет подготовлено в течение пяти дней. Так что уже в начале июня должно быть выдано разрешение на строительство.

— От района сегодня требуется только оплатить необходимые работы, — добавил Олег Мазунов.

— Шестнадцатого мая состоится заседание нашего совета депутатов, в бюджет будут внесены необходимые изменения. После чего мы будем готовы произвести оплату после выполнения работ по топографической съемке нового участка. Восемнадцатого мая специалисты вылетят в Чаваньгу. Все сроки мы согласовали с министерством имущественных отношений, и мы их выполним, — подтвердила глава администрации Терского района Наталия Самойленко.